شكرا لقرائتكم خبر عن رسم توضيحى للتحويلات المرورية قبل غلق شارع الهرم لإنشاء محطة مترو أنفاق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينشر الخليج 365 رسوما توضيحية تظهر التحويلات المرورية لحركة السيارات قبل قيام الإدارة العامة لمرور الجيزة، غدا الجمعة بعملية غلق كلي لشارع الهرم بداية من المنطقة أمام مدرسة الشهيد العقيد أحمد محمود شعبان (الثانوية التجارية بنات سابقاً) حتى الجهة المقابلة لمطعم الليل بطول مايقرب من (500 م) في الإتجاه القادم من المريوطية اتجاه ميدان الجيزة، وسط تواجد الخدمات المرورية لمتابعة حركة السيارات.

وسيكون الغلق كلى لشارع الأهرام ابتداء من الســاعة الواحدة صباح يوم الجمعة وحتي انتهاء الأعمال، وتم تجهيز التحويلة المرورية بالتعاون مع الإدارة العامة لمرور الجيزة وهي كالتالي :

-حركة المركبات القادمة من محور انور السادات "ترسا سابقاً" وترغب بالسير إتجاه شارع الأهرام تستمر بالسير حتى كوبرى "عثمان محرم الجديد " والصعود أعلى الكوبرى ثم إستكمال السير بشارع خاتم المرسلين حتى فتحة الدوران "المواجهة لأكاديمية الفنون" ثم الدوران والعودة مرة اخرى واستكمال السير ثم الدخول يميناً بشارع فاطمة رشدي بالكامل وصولاً الى شارع الأهرام اتجاه ميدان الجيزة .

وستكون تلك الأعمال فى ضوء الإجراءات التنسيقية الخاصة باستكمال تسليم مواقع محطات مشروع مترو الانفاق "الخط الرابع" بشارع الأهرام بعد تسليم مواقع محطات مترو الأنفاق (المريوطية - العريش - المطبعة - الطالبية) واستكمالا للتعاون القائم بين محافظة الجيزة و الهيئة القومية للأنفاق والشركات المنفذة للأعمال فانه سيتم تسليم موقع محطة مترو أنفاق (مدكور) بشارع الأهرام في الإتجاه القادم من المريوطية إتجاه ميدان الجيزة "فقط" تحديداً بداية من أمام مدرسة الشهيد العقيد أحمد محمود شعبان (الثانوية التجارية بنات سابقاً) حتى الجهة المقابلة لمطعم الليل بطول ما يقرب من (500 م) وبعرض ما يقرب من (18 م ).































