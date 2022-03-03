شكرا لقرائتكم خبر عن السفارة الأوكرانية تشكر مصر لدورها في الأزمة: جيشنا يدافع بشراسة عن أراضينا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقدمت السفارة الأوكرانية لدى القاهرة بالشكر للدور الذى تلعبه مصر خلال الأزمة الحالية بعد تعرض أوكرانيا لعملية عسكرية روسية.

وقال روسلان نيشاي القائم بأعمال السفير الأوكراني في مؤتمر صحفي ظهر اليوم إن الجيش الأوكراني أقل من حيث العدد والعدة والتسليح مقارنة بالجيش الروسي، لكن في المقابل أثبت امتلاكه القدرة الكبيرة على الدفاع بشراسة عن أراضيه، لافتًا إلى أن روسيا تستخدم الدعاية السوداء في الترويج لبعض الشائعات لإثارة البلبلة وتخبط الرأي العام العالمي.

وأوضح نيشاي، أن هناك عددا من الدول الحليفة لروسيا اتخذت عددًا من المواقف التي من شأنها إثناء موسكو عن غزو أوكرانيا، ومنها الإجراءات التي اتخذها عدد من البنوك الصينية التي جمدت التعامل مع الشركات الروسية.

وأشار إلى أن جميع الضغوط والتضييق الاقتصادي من الدول الغربية وأمريكا على روسيا، تهدف إلى دفع موسكو للجلوس على طاولة المفاوضات والوصول إلى حل سلمي، مؤكدًا أن البلدان الحليفة لأوكرانيا غير موافقة على إرسال قواتها إلى أوكرانيا وتكتفي بتعزيز قدراتها العسكرية من خلال تقديم المعدات والأسلحة للجيش الأوكراني.