شكرا لقرائتكم خبر عن القومية للأنفاق: افتتاح مترو العتبة - الكيت كات النصف الأول من العام الجارى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد اللواء عصام والى، رئيس الهيئة القومية للأنفاق أنه سيتم افتتاح الجزء الأول من المرحلة الثالثة بالخط الثالث للمترو الممتد من العتبة حتى الكيت كات بعدد 4 محطات خلال النصف الأول من عام 2022.

وأضاف رئيس الهيئة القومية للأنفاق، خلال اليوم الثقافى بالخط الثالث وتفقد الجداريات التى يتم رسمها بمحطات الخط الثالث، أن الجزء الذى سيتم افتتاحه سيشمل محطات ناصر وماسبيرو والزمالك والكيت كات.

وأوضح والى أنه سيتم افتتاح المرحلة الأولى من مشروع القطار الكهربائى السلام - العاصمة الإدارية خلال الشهر المقبل، وأنه يجرى حاليا إنهاء بعض الأعمال المتبقية ونظم الإشارات.

ولفت والى إلى أنه سيتم استكمال شبكة مترو أنفاق القاهرة، ويجرى العمل فى 4 خطوط بالتوازى، بجانب مونوريل العاصمة الإدارة و6 أكتوبر، بالإضافة إلى أنه مخطط بدء تنفيذ أول مترو بالإسكندرية خلال العام الجارى.