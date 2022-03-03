شكرا لقرائتكم خبر عن المرور يعين خدمات لاستكمال أعمال إنشاء مشروع المونوريل بالقاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عينت الإدارة العامة لمرور القاهرة ، خدمات مرورية مكثفة استكمالا لتنفيذ الأعمال الإنشائية لمشروع المونوريل بالقاهرة

وستقوم الإدارة العامة لمرور القاهرة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أى كثافات مرورية متوقعة، وتسيير حركة المرور، وذلك تزامناً مع إستكمال تنفيذ الأعمال الإنشائية لمشروع المونوريل بالقاهرة والمتضمن تنفيذ أعمال غلق شارع إمتداد محور محمد بن زايد أمام كمبوند بيت الوطن "محطة 14" للقادم من شارع النصر تجاه منفذ البروة مع تحويل حركة المرور بالإتجاه المقابل ليعمل بنظام الإتجاهين للبدء فى أعمال المحطة وذلك، لمدة شهرين ليلاً ونهاراً لحين الانتهاء من تنفيذ الأعمال.

ومن جانبها تقوم الإدارة العامة لمرور القاهرة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة والتنسيق مع الشركة المنفذة لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.