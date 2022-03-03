شكرا لقرائتكم خبر عن "حماية المستهلك" يشن حملات رقابية بالأسواق ويصادر سلعا مجهولة المصدر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن جهاز حماية المستهلك شن حملات رقابية في قطاعي مدن القناة وجنوب سيناء وقطاع وجه قبلى، لضبط الأسواق بالتعاون مع التفتيش الصيدلي والرقابة الإدارية ومديريات التموين والصحة ومباحث التموين وإدارة العلاج الحر.

قطاع مدن القناة وجنوب سيناء:

فرع الإسماعلية:

شن الفرع أربعة حملات في نطاق المحافظة، أسفروا عن ضبط 50 طن خامات أعلاف وكذا 15 طن منتج علف نهائي داخل مصنع أعلاف بدون ترخيص، وتم تحرير 17 محضرا لعدد من المنشآت التجارية لقيامها بالإعلان عن التخفيضات بدون الحصول على تصريح، وعدم الإعلان عن الأسعار وعدم حمل شهادة صحية ولافتة بدون لغة عربية.

فرع بورسعيد:

تم ضبط 20 طن ملح مجهول المصدر و 14 طن فحم أبيض غير مطابق للمواصفات، وتحرير (13) محضر لعدم الإعلان عن الأسعار وعدم وجود شهادة صحية.

فرع جنوب سيناء:

تم المرور على 23 منشآة تجارية مختلفة، وتحرير 41 محضر لعدم استيفاء الاشتراطات الصحية وعدم الإعلان عن الأسعار وعدم حمل شهادات صحية .

قطاع وجه قبلي:

فرع الفيوم:

تم ضبط كميات كبيرة من زيوت السيارات والسماد الزراعي والأعلاف مجهول المصدر بالاضافة إلي ضبط 4 منشآت طبية غير مرخصة وعدم وجود فصل أمن للنفايات ودون الالتزام بقواعد الصحة والسلامة وتم ضبط 14 منشآة تجارية لمخالفة عدم الإعلان عن الأسعار والإعلان عن الأوكازيون بدون تصريح وتحرير عدد 40 محضر لعدد من المنشآت التجارية لعدم إصدار الفواتير القانونية وعدم الإعلان عن سياسة الإستبدال و الإسترجاع .

فرع بني سويف:

تم المرور على عدد من الصيدليات وضبط أدوية مهربة وغير مسجلة بوزارة الصحة وغير مسموح بتداولها فى السوق المصرى وأدوية مجهولة المصدر وادوية مدرجة بجدول المخدرات بالإضافة الى ضبط مخالفات أخرى لعدم وجود صيدلى يدير الصيدلية واصدار فواتير غير قانونية بالمخالفة لقانون حماية المستهلك، وتم تحرير عدد 21 محضر لعدم الإعلان عن الأسعار واصدار فواتير غير قانونية.

فرع المنيا:

ضبط عدد من المنشات الطبيه غير مرخصة ، بالإضافة إلي ضبط ٢ محال لبيع وتداول زيوت المحركات مجهولة المصدر وبدون فواتير و تم ضبط كمية من الشامبو مجهول المصدر وتحرير عدد 11محضر عدم الإعلان عن الأسعار وعدم حمل شهادة صحية.

فرع أسيوط:

تم تحرير عدد 11محضر لعدد من المنشآت التجارية لعدم وجود تراخيص وعدم الإعلان عن الأسعار وعدم حمل شهادة صحية ، عدم إصدار فواتير قانونية.

فرع سوهاج:

تم ضبط كمية من زيوت السيارات وزيت الفرامل ومنظف الرشاشات منتهي الصلاحية بأحد محال زيوت السيارات ، وتحرير عد 32 محضر اوكازيون بدون ترخيص، عدم الإعلان عن الأسعار، عدم اصدار فواتير قانونية ومنتجات مجهولة المصدر، .

فرع قنا:

إغلاق وتشميع وتحرير عدد (8) محاضر لبعض المنشأت الطبية لمخالفة شروط التراخيص.

فرع أسوان:

تم المرور على ( 47 ) منشأة تجارية وضبط كمية من زيوت السيارات غير مطابقة للمواصفات وتحرير عدد 7 محاضر لمنتجات مجهولة المصدر، عدم الإعلان عن الأسعار وعدم إصدار فواتير قانونية