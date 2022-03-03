شكرا لقرائتكم خبر عن مستشار الصحة العالمية: مصر قدمت نموذجا يحتذى به منذ بداية جائحة كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشاد المستشار لدى منظمة الصحة العالمية، سهيل العلوينى بالإجراءات الاحترازية، والتى اتخذتها السلطات المصرية للتعامل مع جائحة فيروس كورونا، مؤكدا أن مصر قدمت نموذجا يحتذى به فى الإجراءات منذ بداية الجائحة.

وقال العلويني، فى تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط، إن مصر ومنذ بداية الجائحة عالميا كانت تراقب الموقف، مشيرًا إلى أنه بمجرد وصول الفيروس لديها بدأت تتعامل معه بإجراءات احترازية من إغلاق وتباعد اجتماعي ساهم بشكل كبير في تخفيف حدة الجائحة لدى مصر.

ونوه إلى أن مصر كانت من أول الدول العربية التي اتخذت الإجراءات التي طرحتها منظمة الصحة العالمية ونفذتها على أرض الواقع سواء الإجراءات الصحية والوقائية واللقاح وغيرها، معربا عن تطلعه أن تظل مصر في إجراءاتها وخصوصا ما تقوم به من توفير كافة أنواع اللقاحات وحملات التطعيم حتى تتواكب مع إنهاء الجائحة.

وأضاف أن المواطنين المصريين الذين تلقوا اللقاح يمثلون عدد كبير من الشعب المصري، لافتا في الوقت نفسه أن ارتفاع عدد الذين تلقوا اللقاح مع استمرار الإجراءات يجعلنا نقول إن الأزمة التي سببتها كورونا بدأت في الإنخفاض.

وأعرب المستشار لدى منظمة الصحة العالمية، سهيل العلويني عن أمله أن تنتهي أزمة كورونا، مشيرا إلى أن أضرار متحور أوميكرون أقل بكثير من المتحورات السابقة وهذه حقيقة على أرض الواقع، معربا عن أمله أن يكون المتحور الحالي آخر متحور تشهده الجائحة.

ولفت إلى أن المؤشرات تتجه إلى أن المناعة قوية الآن مع أوميكرون وأنه لا يسبب الأعراض الخطيرة التي شهدنها مع متحور دلتا، مشددا في الوقت نفسه على ضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية وزيادة عدد الملقحين.

وحول مستوى التعاون المصري مع تونس خلال أزمة كورونا كونه يحمل الجنسية التونسية ، قال المستشار لدى منظمة الصحة العالمية، سهيل العلويني إن مصر تعاونت مع أشقائها في تونس لمواجهة أزمة كورونا وقدمت دعم خلال الموجه الرابعة "دلتا".

وأشار إلى أن تونس مرت بفترة صعبة خلال الجائحة وخصوصا الموجة الرابعة وكانت مصر معها تقدم الدعم وخصوصا خلال أزمة نقص الأكسجين كالعديد من بلدان العالم، معربا عن شكره لمصر وما حدث كان بحكم علاقة مصر وتونس التاريخية القوية والتي ليست كغيرها من الدول.

وجاء تصريح المستشار لدى منظمة الصحة العالمية، سهيل العلويني على هامش الاجتماع السنوي البرلماني العربي الأسيوى للسكان والتنمية والذي عقد بمقر مجلس النواب وترأس جلسته الافتتاحية رئيس المجلس المستشار الدكتور حنفي جبالي، فيما عقد المنتدى برئاسة رئيس لجنة التضامن بمجلس النواب النائب عبد الهادي القصبي وبحضور الدكتور لؤي شبانة، المدير الإقليمي لصندوق الأمم المتحدة للسكان للدول العربية وعدد من النواب في البرلمانات العربية والأفريقية والأسيوية.