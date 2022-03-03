شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر.. الحكومة تنفى وجود أى نقص فى السلع الغذائية الأساسية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365 خلال الساعات الماضية عددا من الأخبار والتقارير المهمة، أبرزها نفى الحكومة لما تم تداوله عن وجود نقص في السلع الأساسية، إلى جانب توجيه رئيس الوزراء بمتابعة الأسواق لمنع التلاعب أو استغلال ظروف الحرب الأوكرانية.

وفيما يلى موجز أخبار مصر للساعة الواحدة ظهرا..

الرئيس السيسى يعقد اجتماعًا عبر الفيديو كونفرانس مع رئيس وزراء اليونان

عقد الرئيس عبد الفتاح السيسي اجتماعاً موسعاً عبر الفيديو كونفرانس مع كيرياكوس ميتسوتاكس رئيس وزراء اليونان، بحضور عدد من الوزراء من الجانبين.

السفارة الأوكرانية تشكر مصر لدورها في الأزمة: جيشنا يدافع بشراسه عن أراضينا

تقدمت السفارة الأوكرانية لدى القاهرة بالشكر للدور الذى تلعبه مصر خلال الأزمة الحالية بعد تعرض أوكرانيا لعملية عسكرية روسية.

"حماية المستهلك" يشن حملات رقابية بالأسواق ويصادر سلعا مجهولة المصدر

أعلن جهاز حماية المستهلك شن حملات رقابية في قطاعي مدن القناة وجنوب سيناء وقطاع وجه قبلى، لضبط الأسواق بالتعاون مع التفتيش الصيدلي والرقابة الإدارية ومديريات التموين والصحة ومباحث التموين وإدارة العلاج الحر.

رئيس الوزراء يوجه بمتابعة الأسواق لمنع التلاعب أو استغلال ظروف الحرب الأوكرانية

ترأس الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الخميس، الاجتماع الأسبوعي للحكومة، بمقر رئاسة مجلس الوزراء في الحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة؛ لمناقشة عدد من الملفات المهمة.

الحكومة تنفى وجود نقص فى السلع الغذائية الأساسية بالأسواق والمنافذ التموينية

كشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء إنه فى ضوء ما تردد من أنباء بشأن وجود نقص في السلع الغذائية الأساسية في الأسواق والمنافذ التموينية، تواصل المركز مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لوجود نقص في السلع الغذائية الأساسية في الأسواق والمنافذ التموينية، مُشددةً على توافر كافة السلع الغذائية الأساسية بشكل طبيعي، مع انتظام ضخ كميات وفيرة من السلع يومياً بكافة الأسواق وجميع فروع المجمعات الاستهلاكية وبقالي التموين وفروع مشروع جمعيتي، مع انتظام صرف المقررات التموينية، وكذلك توافر مخزون استراتيجي لها يكفي لعدة أشهر مقبلة، مُشيرةً إلى أنه جارٍ تنفيذ مشروع إنشاء مستودعات استراتيجية وفق أحدث التقنيات لإدارة عمليات تخزين السلع الأساسية، بما يعزز من زيادة مخزونها الاستراتيجي لمدة تصل إلى نحو 9 أشهر، مع شن حملات تفتيشية على كافة الأسواق، لمنع أي تلاعب أو ممارسات احتكارية.

الرى تتوقع عدم سقوط أمطار حتى السبت القادم

تشير نتائج نماذج التنبؤ بالأمطار بمركز التنبؤ بقطاع التخطيط بوزارة الموارد المائية والرى، وخرائط الأمطار على مصر من اليوم حتى السبت القادم إلى أنه من المتوقع عدم سقوط أمطار خلال فترة التنبؤ.

نشاط رياح بجميع الأنحاء والأرصاد تطالب بغلق النوافذ وتجنب الوقوف أسفل لوحات الإعلانات

تشهد عدة مناطق متفرقة بأنحاء الجمهورية نشاط للرياح ملحوظ امتد تأثيرها للقاهرة الكبرى، وتكون مثيرة للرمال والأتربة على المناطق المكشوفة والمناطق الصحراوية.

أوكرانيا تعلن مقتل 7 وإصابة 5 مدنيين فى دونيتسك بنيران القوات الروسية

أعلنت الشرطة الوطنية الأوكرانية، مقتل 7 مدنيين في دونيتسك اليوم بنيران القوات الروسية وإصابة 5 بينهم طفل.ن نقلا عن تقارير إعلامية.

الأرصاد اليوم: انخفاض حرارة الجو يصل 7 درجات وأجواء شديدة البرودة ليلا

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة من اليوم الخميس حتى الثلاثاء المقبل ، حيث تشهد البلاد اعتبارا من اليوم الخميس، انخفاض فى درجات الحرارة بقيم تتراوح من 4: 7 درجات على كافة الأنحاء.

قطع المياه عن 7 مناطق بالجيزة 6 ساعات تبدأ 12 مساء غدا

أعلنت محافظة الجيزة أنه في إطار قيام شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأعمال إحلال وتجديد طلمبات محطة مياه جزيرة الدهب الأمر الذي يتطلب قطع المياه لمدة 6 ساعات لتنفيذ الأعمال المطلوبة، وذلك اعتبارا من الساعة الثانية عشر ليلآ مساء غد الجمعة حتى الساعة السادسة من صباح يوم السبت بعد غد.

كيف تطلب سيارة المرور المتنقلة لاستخراج رخصتك من المنزل؟.. صور

عملية تطوير مستمرة يشهدها المرور برئاسة اللواء مؤمن سعيد مساعد وزير الداخلية، حيث أتاح المرور تحرك "وحدات المرور المتنقلة" لمنازل المواطنين لاستخراج الرخص.

معلومات الوزراء: تطبيق (IDSC) يستحوذ على ثقة ما يفوق الـ185 ألف مستخدم

فى إطار سعي الحكومة نحو تعزيز نشر وإتاحة المعلومات لزيادة الوعي المجتمعي وتحقيق مبدأ الشفافية وتأصيل مفاهيم الحوكمة، فضلاً عن الجهود المبذولة تجاه النمو التكنولوجي من خلال صياغة سياسات التحول الرقمي بما يسهم في دعم اتخاذ القرارات بالصورة الصحيحة.

المدارس تناشد طلاب الثانوية العامة سرعة تسليم أوراق دخول امتحان 2022

ناشدت المدارس الثانوى طلاب الثانوية العامة الذين لم يستكملوا أوراق والمستندات المطلوبة لدخول امتحانات الثانوية العامة 2022، بسرعة تسليمها المدارس دون تأخير، مشددة على أنه فى حالة تأخير الطالب عن المواعيد المحددة لتسليم المستندات سوف يتحمل مسئولية نفسه.

خام برنت يصعد 6 دولارات ويسجل 118.93 دولار للبرميل

واصل خام برنت صعوده إلى مستويات قياسية بعد 7 أيام من إعلان روسيا هجومها العسكري ضد أوكرانيا، حيث صعد 6 دولارات ليسجل 118.93 دولار للبرميل، نقلا عن تقارير إعلامية.

سعر الروبل الروسى يواصل تراجعه اليوم أمام الجنيه المصرى بسبب أزمة أوكرانيا

واصل سعر الروبل الروسى تراجعه اليوم الخميس 3-3-2022، أمام الجنيه المصرى، وذلك بعد تداعيات أزمة روسيا وأوكرانيا، مسجلا انخفاضا بمقدار قرشين مقارنة بسعره أمس، حيث سجل سعر الروبل الروسى أمام الجنيه سعر 0.13 جنيه مصرى، مقابل سعره أمس كان 0.15 جنيه مصري، وسجل 1 روبل الروسي 0.15 جنيه مصري، بينما سجل 1 جنيه مصري نحو 7.34 روبل روسي.

النصر للسيارات: الانتهاء من تأهيل المصانع لتصنيع السيارة الكهربائية الجديدة

كشف مصدر بشركة النصر للسيارات، أنه تم الانتهاء من تأهيل مصنع بالشركة لتصنيع السيارة الكهربائية الجديدة ، بالتعاون مع الشركة الصينية التى سيقع عليها الاختيار من بين 3 شركات تم ترشيحها للوزارة عن طريق المكتب الاستشارى الالمانى حيث ستناقش وزارة قطاع الأعمال العام مقترحات المشروع وأفضلية الشركات فى اجتماع اليوم الخميس، بحضور الشركة القابضة للصناعات المعدنية وشركتي النصر والهندسية للسيارات.

أسعار الذهب اليوم ترتفع بمستهل التعاملات.. وعيار 21 يسجل 850 جنيها للجرام

سجلت أسعار الذهب في مصر اليوم ارتفاع في البورصات العالمية بالتعاملات الصباحية، وسجل سعر اونصة الذهب الآن 1932 دولار مقابل 1925 دولار، بسبب استمرار المعارك في أوكرانيا وغموض مصير المفاوضات الأوكرانية الروسية، الأمر الذي ينعكس على الذهب ويشهد ارتفاع ملحوظ في الطلب عليه.

المالية: صرف 33 مليار جنيه للمصدرين منذ بدء مبادرة "رد المستحقات المتأخرة"

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن دفعة جديدة من المصدرين المستفيدين بالمرحلة الرابعة لمبادرة «السداد النقدي الفوري» التى تم إطلاقها اعتبارًا من منتصف نوفمبر الماضى، بدأت صرف مستحقاتها، التى بلغت أكثر من 2 مليار جنيه لأكثر من 515 شركة، ومن المقرر أن تحصل مجموعة أخرى من المصدرين المستفيدين بهذه المرحلة بالمبادرة على مستحقاتها في 28 أبريل 2022، لافتًا إلى أننا صرفنا أكثر من 30 مليار جنيه لأكثر من 2500 شركة، خلال جميع المبادرات التي بدأت تنفيذها منذ أكتوبر 2019، وحتى أكتوبر 2021؛ إضافة إلي حوالي 900 مليون جنيه تم صرفها في ديسمبر2021، كجزء أول من المرحلة الرابعة، ومن ثم يكون إجمالي ما تم صرفه للمصدرين حوالي 33 مليار جنيه حتي الآن، بما يؤكد التزام الحكومة بمساندة القطاع التصديرى وتوفير السيولة النقدية للشركات المصدرة، رغم ما يشهده الاقتصاد العالمي من تحديات غير مسبوقة.

شوبير يكشف حقيقة تغريم لاعبي الأهلي بعد الخسارة من صن داونز

كشف الإعلامي أحمد شوبير حقيقة توقيع عقوبات مالية على لاعبى الأهلي بعد الخسارة من صن داونز الجنوب أفريقي يوم السبت الماضي في المباراة التي جمعتهما على استاد القاهرة ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

كيروش يستقر على السفر إلى السنغال 26 مارس لخوض إياب تصفيات المونديال

استقر كارلوس كيروش، المدير الفنى لمنتخب مصر، على سفر الفراعنة إلى السنغال يوم 26 مارس لخوض مباراة الإياب فى المرحلة الأخيرة بالتصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022 والمحدد لها يوم 29 من نفس الشهر.

الزمالك يبحث تسويق عبد الله جمعة فى الخليج

تدرس إدارة الكرة بنادي الزمالك تسويق عبد الله جمعة الظهير الأيسر للفريق في الخليج خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، في ظل عدم الحاجة الفنية لتواجده في ظل وجود الثنائي أحمد فتوح ومحمد عبد الشافي في مركز الظهير الأيسر.

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أعلن الاتحاد الآسيوى لكرة القدم، بشكل رسمى اليوم الخميس، استضافة المملكة العربية السعودية لمباريات دور المجموعات من بطولة دورى أبطال آسيا نسخة 2022، عن منطقة غرب القارة.

منع الرياضيين الروس والبيلاروس من المشاركة فى الألعاب الشتوية بكين 2022

اللجنة البارالمبية الدولية تمنع الرياضيين الروس والبيلاروس من المشاركة فى دورة الألعاب البارالمبية الشتوية بكين 2022.

لماذا أطلقت الدولة المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية؟.. الإحصاء يرصد مخاطر الزيادة السكانية.. تراجع الخصائص السكانية.. ارتفاع معدل الأمية والتسرب من التعليم.. التوزيع الجغرافى غير المتوازن للسكان الأبرز

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