شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس الوزراء: توفير 143 مليون جرعة لقاح كورونا منذ ديسمبر 2020 وحتى الآن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عرض الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، القائم بأعمال وزير الصحة، تقريرًا حول آخر مستجدات الموقف الوبائي محلياً وعالمياً، وذلك خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم الخميس، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى.

وتطرق الوزير إلى الموقف الحالى لتوريد واستهلاك لقاحات فيروس كورونا، مشيراً إلى أنه تم منذ ديسمبر 2020 حتى 2 مارس 2022 توفير نحو 143 مليون جرعة، من اللقاحات المتنوعة، وتم استهلاك حوالي 72 مليون جرعة حتى الآن، ساهمت في تحصين نحو 50% من الفئات المستهدفة، مع تقديم نحو 1.1 مليون جرعة تنشيطية للفئات ذات الأولوية لتلقي الجرعة الثالثة.

وفيما يتعلق بموقف التطعيمات للفئة العمرية من 12 إلى 15 عاماً، أوضح الدكتور خالد عبد الغفار أنه تم تقديم 325.722 ألف جرعة أولى، و 121.638 ألف جرعة ثانية، في الوقت الذي حصلت فيه الفئة العمرية من 15 إلى 18عاماً، على 1.286 ملايين جرعة أولى، و769 ألف جرعة ثانية، مضيفا أن جهود التوسع في أماكن توفير اللقاح على النحو الذي يجعله متاحاً للراغبين في التطعيم ساهمت في تقديم 5.1 مليون جرعة حتى الآن.