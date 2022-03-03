شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد: اضطراب بالملاحة فى البحر المتوسط والأمواج ترتفع 5 أمتار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، من اضطراب الملاحة البحرية على البحر المتوسط حيث ترتفع الأمواج من 3: 5 أمتار مع وجود نشاط رياح ملحوظ هناك.

وأشارت هيئة الأرصاد الجوية، إلى أن حركة الملاحة على البحر الأحمر بين معتدل لمضطرب وارتفاع الأمواج هناك يتراوح بين 2: 2.5 متر والرياح شمالية غربية.

ويشهد اليوم الخميس، انخفاضا ملحوظا فى درجات الحرارة ليسود طقس معتدل نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى، مائل للبرودة على السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى، معتدل على السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء ، دافئ على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، مايا للدفء على شمال الصعيد، دافئ على جنوب الصعيد، شديد البرودة ليلا على كافة الأنحاء .

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن اليوم يشهد نشاط رياح على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال وجنوب الصعيد، مع نجوم فرص أمطار خفيفة على القاهرة الكبرى والوجه البحرى، خفيفة لمتوسطة على السواحل الشمالية .

وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الخميس: القاهرة العظمى 20 درجة والصغرى 10 درجة، والإسكندرية العظمى 17 والصغرى 11 درجات، ومطروح العظمى 17 درجة والصغرى 11 درجة، وسوهاج العظمى 22 درجة والصغرى 09 درجات، وقنا العظمى 23 درجة والصغرى 10 درجات، وأسوان العظمى 30 درجة والصغرى 12 درجة، وسانت كاترين العظمى 16 درجات والصغرى 03 .