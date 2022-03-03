شكرا لقرائتكم خبر عن نشاط رياح بجميع الأنحاء والأرصاد تطالب بغلق النوافذ وتجنب الوقوف أسفل لوحات الإعلانات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشهد عدة مناطق متفرقة بأنحاء الجمهورية نشاط للرياح ملحوظ امتد تأثيرها للقاهرة الكبرى، وتكون مثيرة للرمال والأتربة على المناطق المكشوفة والمناطق الصحراوية.

وناشدت هيئة الأرصاد الجوية، المواطنين ضرورة توخى الحذر من نشاط الرياح خاصة أصحاب الأمراض الصدرية، وضرورة غلق النوافذ وعدم الخروج الا للضرورة وتجنب الوقوف أسفل لوحات الإعلانات.

ويشهد اليوم الخميس، انخفاض ملحوظ فى درجات الحرارة ليسود طقس معتدل نهارا على القاهرة الكبرى و الوجه البحرى، مائل للبرودة على السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى، معتدل على السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، دافئ على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، مايا للدفء على شمال الصعيد، دافئ على جنوب الصعيد، شديد البرودة ليلا على كافة الأنحاء.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن اليوم نشاط رياح على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال وجنوب الصعيد، مع نجوم فرص أمطار خفيفة على القاهرة الكبرى والوجه البحرى، خفيفة لمتوسطة على السواحل الشمالية.

وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الخميس: القاهرة العظمى 20 درجة والصغرى 10 درجة، والإسكندرية العظمى 17 والصغرى 11 درجات، ومطروح العظمى 17 درجة والصغرى 11 درجة، وسوهاج العظمى 22 درجة والصغرى 09 درجات، وقنا العظمى 23 درجة والصغرى 10 درجات، وأسوان العظمى 30 درجة والصغرى 12 درجة، وسانت كاترين العظمى 16 درجات والصغرى 03 .