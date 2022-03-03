شكرا لقرائتكم خبر عن غلق كلى لشارع الهرم لتنفيذ محطة مترو مدكور وتحويلات مرورية من الغد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت محافظة الجيزة انه في ضوء الإجراءات التنسيقية الخاصة باستكمال تسليم مواقع محطات مشروع مترو الانفاق "الخط الرابع" بشارع الأهرام بعد تسليم مواقع محطات مترو الأنفاق (المريوطية - العريش - المطبعة - الطالبية) واستكمالا للتعاون القائم بين محافظة الجيزة والهيئة القومية للأنفاق والشركات المنفذة للأعمال، فإنه سيتم تسليم موقع محطة مترو أنفاق (مدكور ) بشارع الأهرام في الاتجاه القادم من المريوطية اتجاه ميدان الجيزة "فقط" تحديداً بداية من أمام مدرسة الشهيد العقيد أحمد محمود شعبان (الثانوية التجارية بنات سابقاً) حتى الجهة المقابلة لمطعم الليل بطول ما يقرب من (500 م) وبعرض ما يقرب من (18م).

ونوهت محافظة الجيزة بأن الأمر سوف يستلزم إجراء غلق كلى لشارع الأهرام في المنطقة المشار اليها وذلك ابتداء من الســاعة الواحدة صباح يوم الجمعة الموافق 4 / 3 / 2022 وحتي انتهاء الأعمال.

وأشارت محافظة الجيزة إلى انه تم تجهيز التحويلة المرورية بالتعاون مع الإدارة العامة لمرور الجيزة وهي كالتالي:

حركة المركبات القادمة من محور انور السادات "ترسا سابقاً" وترغب بالسير إتجاه شارع الأهرام تستمر بالسير حتى كوبرى "عثمان محرم الجديد " والصعود أعلى الكوبرى ثم إستكمال السير بشارع خاتم المرسلين حتى فتحة الدوران "المواجهة لأكاديمية الفنون" ثم الدوران والعودة مرة اخرى واستكمال السير ثم الدخول يميناً بشارع فاطمة رشدي بالكامل وصولاً الى شارع الأهرام اتجاه ميدان الجيزة.

وأشارت محافظة الجيزة إلى أن الإدارة العامة لمرور الجيزة قامت بتعيين الخدمات المرورية اللازمة بمسار التحويلة المرورية بالكامل لضمان تحقيق السيولة المرورية اللازمة .