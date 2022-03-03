شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على تفاصيل مشروع أول مترو بالإسكندرية فى 10 معلومات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بعد بدء وزارة النقل أولى خطوات تنفيذ أول مترو فى الإسكندرية من خلال تطوير وتحويل خط سكة حديد أبو قير إلى مترو، يقدم ”الخليج 365” فى 10 معلومات كل ما تريد معرفته عن هذا المشروع خلال التقرير التالى:

1ـ سيكون مترو سطى مماثل للخط الأول مترو أنفاق القاهرة.

2ـ سيمتد بطول 22 كيلو.

3ـ مساره بالكامل سطحى باستثناء مسافة 6 كيلو سيجرى تسييره خلالها على كوبرى علوى.

4ـ عزل المسار بالكامل بسور علوى كما الحال فى خطوط مترو الأنفاق.

5ـ التكلفة التقديرية للمشسروع 1.5 مليار دولار.

6ـ بنك الاستثمار الأوروبى سيوفر 750 مليون دولار فى صورة قرض ميسر، والباقى يجرى التفاوض مع بعض مؤسسات التمويل الدولية لتدبيره.

7ـ يشمل المشروع 18 محطة مترو بطول المسار.

8ـ السرعة التصميمة للمشروع ستكون 80 كم/ س.

9- بدأت أعمال تحويلات المرافق وإزالة المبانى المتعارضة مع مسار المشروع.

10- مخطط إنهاء تنفيذ المشروع خلال عامين.