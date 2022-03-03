شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ القاهرة يوجه رؤساء الأحياء بالتواجد فى الشوارع لمواجهة اضطراب الطقس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، جميع الأجهزة المعنية ورؤساء الأحياء، بالتواجد في الشوارع والميادين، لمواجهة اضطراب الطقس المحتمل، اليوم الخميس، وفق موجة طقس مضطرب (أمطار، رياح مثيرة للأتربة) حذرت منها هيئة الأرصاد الجوية.

وشدد المحافظ على جميع المسئولين التنفيذيين بمراجعة وتطهير بالوعات الأمطار، للتأكد من قيامها بتصريف أي كمية متوقعة من الأمطار والتعامل الفوري، مع الشكاوى التي ترد بأماكن تجمع المياه وإزالتها على الفور.

كما شدد المحافظ، على ضرورة الانتشار السريع للمعدات وفرق الطوارئ والتواجد بشوارع العاصمة لمواجهة أي طارئ، من خلال التنسيق بين الأحياء وشركة الصرف الصحي وهيئة النظافة والحماية المدنية والإدارة العامة لمرور القاهرة، وتنفيذ خطة المحافظة لتوزيع الشفاطات والبدالات والنافوري والمواتير بالمحاور الرئيسية ومنازل ومطالع الكبارى والنفاق، لشفط أي تراكمات حتى لاتؤثر على انتظام الحركة المرورية، مع تمركزها مدعمة بفرق الطوارىء والتدخل السريع بجانب هذه النقاط قبل هطول الأمطار طبقًا لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية.