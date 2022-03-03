شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم تتيح تسجيل استمارة 1 سرى للمشاركة فى أعمال امتحانات الثانوية العامة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أتاحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى الموقع الإلكتروني لتسجيل استمارة سرى لجميع العاملين بالمدارس الثانوية والإعدادية ودواوين المديريات والإدارات التعليمية علي مستوى الجمهورية وذلك للترشح للعمل بلجان سير الامتحان وكذلك أعمال تقدير الدرجات بامتحان شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الحالی 2021-2022 بدء من الثلاثاء 1 مارس الجارى.

واوضحت الوزارة أنه يتم الترشح طبقا للمجموعة النوعية لوظائف الكادر ( قانون 155 لسنة 2007) ، وذلك للفئات المنوط بها الترشح للعمل كمراقبين ، وملاحظين ، و أعضاء تكنولوجيا المعلومات، ويتم ترشيح المعاونين الإداريين من الفنات التي لا ينطبق علبها المجموعة النوعية لوظائف الكادر لذا يرجي التأكيد على ضرورة الالترام بمايلی:

ونبهت الوزارة على مديري عموم الإدارات التعليمية التابعين لمديريتكم بسرعة إخطار جميع المدارس الثانوية و الاعدادية بموعد إتاحة الموقع الالكتروني الموضح بعاليه كما أن التسجيل لايقتصر على المدارس الثانوية والاعدادية فقط بل يمتد ليشمل العاملين بدواوين المديريات والإدارات التعليمية على مستوى الجمهورية طبقا للفئات المشار إليها بعاليه.