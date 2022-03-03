شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق المعسكر التثقيفى للواعظات والطالبات الوافدات بالإسكندرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الأوقاف انطلاق معسكر أبى بكر الصديق التثقيفى بالإسكندرية، اليوم الخميس، والذى يستضيف 28 من الواعظات من محافظات: الإسكندرية، والغربية، والبحيرة، و35 من الطالبات الوافدات الدارسات بالأزهر الشريف من مختلف دول العالم.

وقالت الوزارة، فى بيان اليوم، إن المعسكر يأتى فى إطار البرامج التدريبية والتثقيفية المتنوعة والمتميزة التى تقيمها وزارة الأوقاف للواعظات المتطوعات بالوزارة، وللطلاب والطالبات الوافدين والوافدات الدارسين والدارسات بالأزهر الشريف من مختلف دول العالم ممن هم على منحة المجلس الأعلى للشئون الإسلامية.

جدير بالذكر أن البرنامج التدريبى للمعسكر يتضمن جوانب علمية وثقافية، وأخرى لزيارة المعالم السياحية والأثرية بالمحافظة.

وكان الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف قد أكد أن وزارة الأوقاف فى إطار خطتها التثقيفية والتوعوية بالقضية السكانية تطلق سلسلة دورات متخصصة فى التوعية بالقضية السكانية للأئمة والواعظات المتميزين علميًا ودعويًا، لدفع عملية الإسهام الجاد والفعال فى برامج التوعية السكانية، لينطلقوا فى أداء مهامهم عن فكر ووعى وقناعة تامة بأهمية ما يقومون به، مع حوافز تشجيعية للمشاركين والمشاركات ممن يجتازون هذه الدورات بتفوق.

كما أكد وزير الأوقاف أن الوزارة ستكثف جهودها فى محور التوعية السكانية وتجعله أحد أهم الأولويات التثقيفية فى المرحلة الراهنة.