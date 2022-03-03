شكرا لقرائتكم خبر عن سفير مصر فى مالابو يبحث مع مسئولة بغينيا الاستوائية تعزيز العلاقات بين البلدين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بحث السفير حداد عبد التواب الجوهرى سفير جمهورية مصر العربية لدى غينيا الاستوائية، مع فرانشيسكا اوبيانج مديرة الهيئة العامة لإدارة وتنفيذ المشروعات الحكومية فى غينيا الاستوائية، سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين فى شتى المجالات.

وذكرت وزارة الخارجية- على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعى فيسبوك اليوم الخميس، أن مديرة الهيئة العامة اشادت خلال اللقاء بالمنح الدراسية والدورات التدريبية المقدمة من الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية.

وأكدت على أهمية الاستفادة القصوى من الإمكانيات التي تتيحها كافة المؤسسات المصرية بالتنسيق مع الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية من خلال المنح الدراسية والدورات التدريبية في رفع كفاءة المتدربين في كافة المجالات.

ومن جانبه، أشار السفير المصري إلى الفرص المتاحة للتعاون بين البلدين في المجالات الطبية والصحية، لا سيما في ضوء ما يشهده القطاع الطبي بمصر من تطور كبير والامكانيات المصرية في مجال الرعاية الطبية وإدارة المنشآت الطبية الحكومية والخاصة.

كما استعرض السفير الترتيبات الجارية لاستضافة مصر لمؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ المقرر عقده خلال شهر نوفمبر 2022، وما تتيحه من فرص للتعاون.