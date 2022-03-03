شكرا لقرائتكم خبر عن التنمية المحلية تنظم 4 دورات تدريبية جديدة لتنمية مهارات العاملين فى المحليات والان مع تفاصيل الخبر
وقالت وزارة التنمية المحلية فى بيان اليوم، إن ذلك يأتى في ضوء توجيهات اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، بأهمية التدريب وبناء قدرات للعاملين بالمحليات على مختلف مستوياتها الإدارية لتطوير مهاراتهم الوظيفية.
وأكد اللواء محمود شعراوي، أن الوزارة تولى اهتماما كبيراً لمنظومة التدريب وبناء قدرات العاملين وقيادات الإدارة المحلية على مختلف مستوياتها الإدارية بما يساعد فى رفع كفاءة العاملين وتطوير مهاراتهم وتنمية قدراتهم الوظيفية والشخصية وبناء صف قيادى ثانى فى المحليات تحقيقاً لتوجيهات الدولة والقيادة السياسية وتنفيذاً لاستراتيجية مصر 2030.
من ناحية أخرى احتفل مركز التنمية المحلية بسقارة، اليوم، بإنتهاء فعاليات 4 دورات تدريبية وهى: استخدام نظم المعلومات الجغرافية GIS، وتنمية مهارات القيادات في مجال فن استثمار الموارد البشرية واقتصاد المعرفة ، وإعداد دراسات جدوي وخطط الصيانة ونفقات التشغيل، واللغة الإنجليزية ، واستفاد من هذه الدورات 104 متدربون من جميع المحافظات.