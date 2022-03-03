شكرا لقرائتكم خبر عن الأوقاف تطلق مسابقة شهر شعبان بداية من غد بجوائز قيمة.. التفاصيل (فيديو) والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الأوقاف إطلاق مسابقة شهر شعبان المبارك، وهى عبارة عن 5 أسئلة تنشر يوميا بداية من غد الجمعة 4 مارس، غرة شهر شعبان المبارك، وذلك بجوائز قيمة.

وأوضحت الوزارة فى فيديو نشرته عبر قناة الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، على "يوتيوب"، أن المسابقة تتضمن أسئلة متعلقة بشهر شعبان المبارك من حيث فتاوى وأحكام وأحداث وفضائل الشهر الكريم.

وأشارت وزارة الأوقاف إلى أن المسابقة تستمر حتى يوم الثلاثاء المقبل، على أن تستقبل الإجابات حتى يوم الجمعة 8 شعبان، لافتة إلى أنه من المقرر أن يتم تكريم الفائزين والأوائل في احتفالية النصف من شعبان.

واستطلعَت دارُ الإفتاءِ المصريةُ هلالَ شهرِ شعبان لعام ألفٍ وأربعمائةٍ وثلاثة وأربعين هجريًّا بعد غروب شمس أمس الأربعاء التاسعِ والعشرين من شهر رجب لعام ألفٍ وأربعمائةٍ وثلاثة وأربعين هجريًّا الموافق الثانى من شهر مارس لعام ألفين واثنين وعشرين ميلاديًّا بواسطة اللِّجان الشرعيةِ والعلميةِ المنتشرةِ في أنحاء الجمهورية.

وقد تحقَّقَ لديها شرعًا من نتائج هذه الرؤية البصرية الشرعية الصحيحة عدمُ ثبوتِ رؤية هلالِ شهر شعبان لعام ألفٍ وأربعمائةٍ وثلاثة وأربعين هجريًّا بِالعَيْن المجردةِ، وهو ما وافق الحسابات الفلكية.

وعلى ذلك أعلنت دارُ الإفتاءِ المصريةُ أن يومَ الخميس الموافق الثالث من شهر مارس لعام ألفين واثنين وعشرين ميلاديًّا هو المتمم لشهر رجب لعام ألفٍ وأربعمائةٍ وثلاثة وأربعين هجريًّا، وأن يوم الجمعة الموافق الرابع من شهر مارس هو أول أيام شهر شعبان لعام ألفٍ وأربعمائةٍ وثلاثة وأربعين هجريًّا.

وبهذه المناسبةِ تقدمت الدار بالتهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، متمنية له دوام الصحة والعافية، كما تقدمت بالتهنئة للشعب المصري ، ولجميع رؤساءِ الدولِ العربيةِ والإسلاميةِ وملوكِها وأمرائِها وللمسلمين كافةً في كُلِّ مكان، داعية اللهَ سبحانه وتعالى أن يُعيدَ على مصرَ وعليهم جميعًا أمثالَ هذه الأيامِ المباركةِ باليُمنِ والخيرِ والبركات والأمنِ والسلام.