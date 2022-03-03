شكرا لقرائتكم خبر عن سفارة كولومبيا بالقاهرة تهدى كتب ماركيز وفرانكو لمكتبة مصر العامة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحتفل سفارة جمهورية كولومبيا بالقاهرة بيوم كولومبيا، حيث تهدى كتب لمكتبة مصر العامة، الأحد 6 مارس 2022 ، بمقر المكتبة بالجيزة.

وستقوم سفارة كولومبيا بالتعاون مع إحدى البنوك، بإهداء عدد 384 كتابًا مترجمًا إلى العربية للفروع الـ 24 لمكتبات مصر العامة للكتاب الكولومبيين جابريل جارسيا ماركيز، و ايكتوراباد فاسيولينسى، و إيما رييس، وليام أوسبينا، و لاورا ريستريبو، و خورخي فرانكو، و ويليام أوسبينا.

وسيقوم بتسليم الكتب سفيرة كولومبيا في القاهرة الدكتورة آنا ميلينا مونيوز دي جافيريا ، كما ستطلق المكتبة مع سفيرة كولومبيا فى ذلك اليوم، برنامجًا لتشجيع القراءة للعديد من الكتاب الكولومبيين، وعلى رأسهم الأديب جابرييل جارسيا ماركيز، وستُمنح الجوائز للمشاركين.

وستبدأ أنشطة يوم كولومبيا في الساعة العاشرة والنصف صباحًا وتستمر حتى الساعة الثانية عشرة ظهرًا.

ويتضمن اليوم التعريف بالثقافة الكولومبية من خلال معرض للصور الفوتوغرافية لقرطاجنة دي إندياس للفنان الكولومبي هيرنان دياز، ومؤتمر حول العلاقات المصرية الكولومبية، كما سيتم تقديم قهوة كولومبية.