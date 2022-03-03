شكرا لقرائتكم خبر عن ‫وزير الزراعة يبحث مع رئيس الحجر الزراعى العمانى التبادل التجارى فى مجال المنتجات الزراعية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - التقى السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي المهندس وليد بن خلفان بن عبدالله المعمري مدير الحجر الزراعى بسلطنة عمان والوفد المرافق له وبحث معه زيادة التبادل التجارى بين البلدين في مجال المنتجات الزراعية الطازجة، وتناول الاجتماع مناقشة المنظومة التصديريه الجديدة التي تنفذها مصر من خلال تكويد جميع المزارع التصديرية وتتبع الشحنات المصدرة.

وأشاد الجانب العماني بدقة تطبيق قواعد إحكام الرقابة على الصادرات الزراعية المصرية بعد الزيارات الميدانية التي قام بها الوفد العماني للمزارع والمحطات التصديرية المصرية.

واتفق الطرفان على التوقف عن سحب عينات من كل شحنة يتم تصديرها لسلطنة عمان اعتبارا من شهر إبريل القادم وذلك في ظل قيام الحجر الزراعي المصري بالرقابة الصارمة علي جميع مراحل التصدير بدءا من المزرعة وحتي وصول الشحنة الي ميناء الدولة المستوردة.

كما إتفق الطرفان علي قيام الحجر الزراعي المصري بتقديم الدعم الفني ونقل الخبرات لنظيره العماني في مجال تتبع الشحنات الزراعية وتكويد المزارع بتكنولوجيا الأقمار الصناعية.