فشلت مرة فأنهت حياتها بشكل درامي.. كواليس قفز عجوز من شرفة مصحة بأكتوبر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

سئمت الحياة بأسرها فقررت إخراج الفصل الأخير في حياتها بشكل درامي. دلفت إلى حمام مصحة للعلاج النفسي وقفزت من شرفتها لكنها لم تلفظ أنفاسها مع ارتطامها بالأرض بل بعد وصولها المستشفى.

تلقى العميد عمرو البرعي رئيس مباحث قطاع أكتوبر إشارة من أحد المستشفيات باستقبال عجوز مصابة بكسور بالساقين ومفارقتها الحياة في أثناء إسعافها.

وجه العقيد أحمد نجم مفتش مباحث قطاع أكتوبر، بسرعة انتقال رجال المباحث إلى محل البلاغ، والوقوف على ملابسات الواقعة كاملة.

تحريات المقدم إسلام المهداوي رئيس مباحث أول أكتوبر، أفادت بأن سيدة في الستينات من العمر كانت تعاني من حالة اكتئاب نتيجة مرض نفسي باتت أسيرته وأنها شرعت في التخلص من حياتها سابقًا إلا أن تدخل أسرتها في اللحظة الأخيرة حال دون ذلك.

مع تراجع حالتها النفسية، ألحقتها ابنتها بمصحة بأكتوبر حرصا على حياتها من جهة، وأملا في تحسن حالتها من أخرى إلا أن العقاقير الطبية الخاصة بحالتها زادت من عزلتها فقررت الانتحار.

حسب تحريات الرائد إبراهيم حسن معاون مباحث أول أكتوبر، دلفت العجوظ إلى الحمام، وقفزت من الشرفة بالطابق الأول بعد الأرضي وتم نقلها إلى المستشفى لكنها فارقت الحياة.

تحرر المحضر اللازم، وأحاله اللواء علاء فاروق مدير أمن الجيزة، إلى النيابة العامة التي صرحت بالدفن.