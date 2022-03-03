مرور الجيزة: غلق كلي بشارع الهرم لتنفيذ محطة مترو مدكور

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

أعلنت الإدارة العامة لمرور الجيزة، الخميس، عن غلق كلي لشرع الهرم بداية من المنطقة أمام مدرسة الشهيد العقيد أحمد محمود شعبان (الثانوية التجارية بنات سابقاً) حتى الجهة المقابلة لمطعم الليل بطول مايقرب من (500 م) في الاتجاه القادم من المريوطية اتجاه ميدان الجيزة.

الغلق يأتي لتسليم موقع محطة مترو أنفاق مدكور بشارع الهرم في الاتجاه القادم من المريوطية اتجاه ميدان الجيزة تحديدًا بداية من أمام مدرسة الشهيد العقيد أحمد محمود شعبان (الثانوية التجارية بنات سابقاً) حتى الجهة المقابلة لمطعم الليل بطول ما يقرب من 500 متر وبعرض 18 مترًا.

الأمر يستلزم إجراء غلق كلى في المنطقة المشار اليها ابتداء من السـاعة الواحدة صباح يوم الجمعة وحتى انتهاء الأعمال، وتم تجهيز التحويلة المرورية وهي كالتالي:

- حركة المركبات القادمة من محور أنور السادات "ترسا سابقا" وترغب بالسير اتجاه شارع الهرم تستمر بالسير حتى كوبرى عثمان محرم الجديد والصعود أعلى الكوبرى ثم استكمال السير بشارع خاتم المرسلين حتى فتحة الدوران المواجهة لأكاديمية الفنون ثم الدوران والعودة مرة أخرى واستكمال السير ثم الدخول يمينا بشارع فاطمة رشدي بالكامل وصولاً إلى شارع الهرم اتجاه ميدان الجيزة.