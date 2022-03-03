الدفاع المدني تجابه نيران شقة بالمهندسين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

جابهت قوات الدفاع المدني نيران حريق شبَّ داخل وحدة سكنية بمنطقة المهندسين التابعة لحي العجوزة.

تلقى مسؤول غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة إشارة من إدارة شرطة النجدة بتصاعد أدخنة كثيفة وارتفاع ألسنة اللهب من عقار بشارع الجهاد من شارع عبدالعزيز جاويش.

دفع اللواء جابر بهاء مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة، بـ 3 سيارات إطفاء بقيادة نائبه اللواء علاء خلوصي تنسيقا مع مأمور قسم العجوزة.

تبين بالفحص اندلاع حريق داخل شقة بالعقار رقم 17، وحاصر رجال الدفاع المدني مصدرها ومنعوا خطر امتدادها إلى الوحدات المجاورة دون إصابات.

جرى تنفيذ عملية التبريد لمنع تجدد النيران، وتحرر المحضر اللازم، وأخطر اللواء علاء فاروق مدير أمن الجيزة بالواقعة.