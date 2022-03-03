"مخدرات وسلاح".. الداخلية تطارد تجار الكيف في القليوبية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-علاء عمران:

شن قطاع الأمن العام بمُشاركة الإدارة العامة لمكافحة المخدرات حملة أمنية؛ استهدفت دائرة مركز شرطة طوخ وعدد من الدوائر والأقسام والمراكز بنطاق مديرية أمن القليوبية.

وأسفرت جهود الحملة عن ضبط 6 قطع سلاح ناري وأبيض، وضبط 30 قضية اتجار في المواد المخدرة ضُبط خلالها كميات من المواد والأقراص المخدرة المتنوعة بحوزة 36 متهم لـ 14 منهم معلومات جنائية"، وضبط متهمَين هاربَين ومطلوب ضبطهما وإحضارهما على ذمة قضايا، وتنفيذ 7524 حكم قضائي متنوع.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وجاري استمرار الحملات.