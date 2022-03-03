ضبط شخصين يروجان محررات رسمية مزورة في القاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-سامح غيث:

ضبطت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة شخصين؛ لقيامهما بتزوير المحررات الرسمية وترويجها نظير مبالغ مالية.

معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، أفادت قيام (شخصين -مقيمان بدائرة قسم شرطة المعصرة) بتكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في اصطناع وتزوير المستندات والمحررات الرسمية وترويجها على عملائهما مقابل مبالغ مالية، واتخاذهما من دائرة قسم شرطة المعصرة مكاناً لمزاولة نشاطهما الإجرامي.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهمان حال تواجدهما بدائرة قسم شرطة المعصرة وعثر بحوزتهما على (عدد من إيصالات سحب "التـراخيص" خاليـة البيانات ممهـوريـن بخاتم شعار الجمهورية "مزورين" - مبلغ مالي - 10 زجاجات مدون عليها "تامول" - ١٤٣٨ عبوة عقاقير طبية "منشطات").

بمواجهة المتهمان اعترفا بحيازتهما للإيصالات بقصد ترويجها على عملائهما نظير مبالغ مالية، والعقاقير الطبية للبيع بالسوق السوداء، وأقرا بأن المبلغ المالي المضبوط من متحصلات نشاطهما الإجرامي.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

يأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم تزوير المحررات الرسمية.