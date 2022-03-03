خريطة بالتحويلات المرورية.. الجيزة: غلق كلي جديد بشارع الأهرام

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

قالت محافظة الجيزة إنه في ضوء الإجراءات التنسيقية الخاصة باستكمال تسليم مواقع محطات مشروع مترو الأنفاق "الخط الرابع" بشارع الأهرام بعد تسليم مواقع محطات مترو الأنفاق (المريوطية - العريش - المطبعة - الطالبية) سيتم تسليم موقع محطة مترو أنفاق (مدكور) بشارع الأهرام في الاتجاه القادم من المريوطية اتجاه ميدان الجيزة "فقط" وتحديدا بداية من أمام مدرسة الشهيد العقيد أحمد محمود شعبان (الثانوية التجارية بنات سابقاً) حتى الجهة المقابلة لمطعم الليل بطول ما يقرب من (٥٠٠ م) وبعرض ما يقرب من (١٨م).

وأعلنت محافظة الجيزة، في بيان، اليوم الخميس، أن الأمر يستلزم إجراء غلق كلي لشارع الأهرام في المنطقة المشار إليها وذلك ابتداء من الساعة الواحدة صباح يوم الجمعة الموافق 4/3/2022 وحتى انتهاء الأعمال.

وأشارت محافظة الجيزة إلى أنه تم تجهيز التحويلة المرورية بالتعاون مع الإدارة العامة لمرور الجيزة وهي كالتالي:

- حركة المركبات القادمة من محور أنور السادات "ترسا سابقا" وترغب بالسير اتجاه شارع الأهرام تستمر بالسير حتى كوبرى "عثمان محرم الجديد" والصعود أعلى الكوبري ثم استكمال السير بشارع خاتم المرسلين حتى فتحة الدوران "المواجهة لأكاديمية الفنون" ثم الدوران والعودة مرة أخرى واستكمال السير ثم الدخول يمينا بشارع فاطمة رشدي بالكامل وصولا إلى شارع الأهرام اتجاه ميدان الجيزة.

وتشير محافظة الجيزة إلى الإدارة العامة لمرور الجيزة قامت بتعيين الخدمات المرورية اللازمة بمسار التحويلة المرورية بالكامل لضمان تحقيق السيولة المرورية اللازمة.