الضويني: الأزهر يتعاون مع المؤسسات داخليا وخارجيا لنبذ العنف وترسيخ قيم التعايش

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود مصطفى:

تصوير- هاني رجب:

قال الدكتور محمد الضويني وكيل الأزهر الشريف، إنه من حسن الموافقة أن يكون الاحتفال بالإسراء والمعراج، يتزامن مع الاحتفال بيوم الشهيد.

وأضاف الضويني، خلال احتفال الأزهر الشريف، "الإسراء والمعراج.. الإيمان والأوطان"، الخميس، بمركز الأزهر للمؤتمرات بمدينة نصر، أن الحديث عن الشهداء مهما كان فصيحا بليغا، فإنه لن يحيط وصفا بما أعده الله لهم، فهم في مقعد صدق عند مليك مقتدر.

وبين وكيل الأزهر، أن الشهداء الذين قدموا أنفسهم لم يموتوا، وإنما تسري أرواحهم في الأحياء من حولهم، فهم فيهم يتنفسون، ومعهم يعيشون، متابعا: قواتنا المسلحة الباسلة لتدرك قيمة الوطن، وتعمل على المحافظة عليه، وها هي تضرب أروع الأمثلة في كل ميدان من ميادين الشرف؛ فهم في ميدان القتال أبطال، وجنودها في ميدان الوعي خير رجال.

وأكد على أن الأزهر الشريف حريص على أداء الأمانة كما وصلته؛ ولذا فهو يعني بالتعاون الثقافي والتواصل الحضاري مع المؤسسات الرسمية داخل مصر وخارجها؛ لتبادل الرؤى والأفكار حول ترسيخ قيم التعايش، ونبذ العنف، ومواجهة التطرف، وإرساء دعائم المواطنة.

وأِشار إلى أن الواقع يفرض على المخلصين لدينهم وأمتهم وأوطانهم أن يوجدوا توافقا بين تراثهم الذي تأسس على أصول من الوحي السماوي وما حوله من علوم شارحة، وشكل بذلك وجدانهم وأفكارهم، وبين معطيات الزمان والمكان؛ ليكونوا بذلك مواطنين يمتلكون القوة بوجوهها المختلفة: قوة الإيمان والإخلاص، وقوة العلم والعمل، وقوة الفهم والإدراك.