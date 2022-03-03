شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد اليوم: انخفاض حرارة الجو يصل 7 درجات وأجواء شديدة البرودة ليلا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة من اليوم الخميس حتى الثلاثاء المقبل ، حيث تشهد البلاد اعتبارا من اليوم الخميس، انخفاض فى درجات الحرارة بقيم تتراوح من 4: 7 درجات على كافة الأنحاء.

ويسود طقس معتدل نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشرقية، مائل للبرودة على السواحل الغربية، مائل للدفء على شمال الصعيد، دافئ على جنوب سيناء و جنوب الصعيد، شديد البرودة ليلا على كافة الأنحاء.

ويشهد اليوم الخميس، انخفاض ملحوظ فى درجات الحرارة ليسود طقس معتدل نهارا على القاهرة الكبرى و الوجه البحرى ، مائل للبرودة على السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى ، معتدل على السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء ، دافئ على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، مايا للدفء على شمال الصعيد، دافئ على جنوب الصعيد ، شديد البرودة ليلا على كافة الأنحاء .

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية ، أن اليوم نشاط رياح على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال وجنوب الصعيد، مع نجوم فرص أمطار خفيفة على القاهرة الكبرى والوجه البحرى، خفيفة لمتوسطة على السواحل الشمالية .

وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الخميس : القاهرة العظمى 20 درجة والصغرى 10 درجة، والإسكندرية العظمى 17 والصغرى 11 درجات، ومطروح العظمى 17 درجة والصغرى 11 درجة، وسوهاج العظمى 22 درجة والصغرى 09 درجات، وقنا العظمى 23 درجة والصغرى 10 درجات، وأسوان العظمى 30 درجة والصغرى 12 درجة، وسانت كاترين العظمى 16 درجات والصغرى 03 .