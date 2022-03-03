شكرا لقرائتكم خبر عن لافروف: بايدن لوح بحرب عالمية ثالثة.. ونحن نقول: ستكون نووية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال وزير الخارجية الروسى سيرجي لافروف، إن الرئيس الأمريكي جو بايدن لوح بحرب عالمية ثالثة، ونقول له إنها ستكون نووية بدون شك، مؤكدا أن "حلف الناتو" لا يمكنه أن يقرر أين ينشر أسلحته النووية دون "أمر من الأمريكيين".

وأضاف "لافروف" في مؤتمر صحفى، إن روسيا لديها عقيدة عسكرية تحدد شروط ومبادئ استخدام الأسلحة النووية والأمر ليس كما يقوله الغرب، مضيفا: " الغرب يدعي أن انضمام أوكرانيا لـ"الناتو" ليس مهددا لروسيا لكن كيف لهم أن يحددوا ذلك.

وأشار إلى أن الحديث حول احتمال نشوب حرب نووية يتداول ولكن ليس من قبل روسيا وإنما من حلف الناتو وأوكرانيا.، مؤكدا ان الرئيس الأوكراني خالف التزام بلاده بعدم امتلاك أسلحة نووية.