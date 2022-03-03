شكرا لقرائتكم خبر عن محافظة الجيزة تعلن طرح أماكن انتظار سيارات بحق الاستغلال.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت محافظة الجيزة طرح المزايدة العلنية العامة لحق استغلال أماكن الانتظار للمركبات في الشوارع بنطاق "حى الدقى - حى جنوب - حى الطالبية" جلسة المزايدة العلنية يوم الثلاثاء الموافق 22-3-2022، وتبلغ قيمة كراسة الشروط والمواصفات مبلغ وقدره 299 جنيها وقيمة التأمين المؤقت لكل موقع على حدة وذلك على النحو التالى:

التأمين المؤقت لحي الدقي بمبلغ وقدره 25000 جنيها (فقط قـدره خمسة وعشرين ألف جنيها لا غير) .

التأمين المؤقت لحي الطالبية وقدره 15000 جنيـهـا ( فـقـط وقـدره خمسة عشر ألف جنيها لا غير).

والتأمين المؤقت لحي جنوب بمبلغ وقدره 20000 جنيها (فقط قدره عشرين ألف جنيها لا غير) .

تطلب كراسة الشروط والمواصفات بموجب طلب مدموغ مقابل سداد قيمتها بخلاف ضريبة القيمة المضافة ولصق طابع الشهيد لحضور جلسة المزايدة العلنية المذكورة بعالية في تمام الساعة الثانية عشر ظهرا بمقر دیوان عام محافظة الجيزة قاعة المجلس الشعبي المحلي - الدور الثالث - 406 شارع الهرم الجيزة المزايدة احضار (اصل كراسـة الشروط - السجل التجاري - البطاقة الضريبية - الرقم القومي - تفويض معتمد في حالة دخول الشركات - تأمين دخول المزايدة تسـجيل على بوابة المشتريات الحكومية للبوابة تطبيقا لأحكام القانون رقم (182) لسنه 2018 .