شكرا لقرائتكم خبر عن بدعوة من عمدتها "المصرية - الأمريكية".. قنصل مصر بشيكاغو يشارك فى حفل غرفة تجارة "بولنجبروك" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شارك السفير د. سامح أبو العينين قنصل عام جمهورية مصر العربية فى شيكاغو وولايات وسط الغرب الأمريكى - كضيف شرف - فى الحفل السنوى لغرفة تجارة مقاطعة بولنجبروك بولاية الينوى الأمريكية، وذلك بدعوة من العمدة المصرية الأمريكية مارى بسطا.

​وقال القنصل العام- فى بيان صحفى اليوم الخميس، إن المصرية الأمريكية مارى بسطا عمدة مقاطعة بولنجبروك Bolingbrook بإلينوي ألقت خلال الحفل بهذه المناسبة بيان الأداء السنوى للحكم المحلى لمجلس المدينه بمناسبة مرور عام علي تنصيبها.

وأضاف أن البيان عكس نجاح العمدة مارى بسطا (أول عمدة للمقاطعة من أصل مصري أمريكي ) في عامها الأول في زيادة النشاط التجاري والاقتصادي والمعماري بالمقاطعة وما حققته من انجازات علي مستوي الحكم المحلي من خدمات متنوعة للمواطنين والمسنين بالإضافة لرفع كفاءات أجهزه الشرطة والاسعاف والمطافي والصحة والبريد والرياضة بالمقاطعة.

وأوضح أن العمدة المصرية الأمريكية أعربت عن التطلع لاقامة تعاون تجاري وسياحي مع مصر ولابرام اتفاقية تآخي مع إحدي المحافظات المصرية.

​كما عبر رئيس غرفه بولينجبروك كيفن اوكيفى Kevin Okeeffe عن رغبته والشركات والمؤسسات التجارية والاقتصادية والصناعية الناشطة في المقاطعة في التعاون الاقتصادي والتبادل التجاري مع مصر، مشيراً الى تطلعه للتواصل مع (غرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة وجمعية رجال الأعمال المصريين واتحاد الصناعات المصرية.

ورحب السفير القنصل العام باستمرار التعاون المشترك مع العمدة المصرية الأمريكية ورئيس غرفة التجارة، ووعد بنقل رغبتهم فى التعاون مع مصر للجهات المعنية وحرصهم على تأسيس تبادل تجاري وسياحي مع مصر وابرام اتفاقية تآخي مع إحدى المحافظات السياحية فى مصر.

وشارك في الحفل الذى أقيم بمركز مؤتمرات المقاطعه مجموعة كبيرة من رجال الأعمال والصناعة والمال والشركات الأمريكية الناشطة في الولاية، وكذلك المسئولين من المقاطعة ومجلس المدينة وأجهزة الحكم المحلي و عدد من أعضاء البعثات الدبلوماسية بشيكاغو.