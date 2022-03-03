شكرا لقرائتكم خبر عن الهجرة تبحث ترتيبات إطلاق المرحلة الثانية من التطبيق الإلكترونى "اتكلم عربى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقدت السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، اجتماعًا تشاوريًا، بمقر الوزارة، لبحث ترتيبات إطلاق المرحلة الثانية من التطبيق الإلكتروني للمبادرة الرئاسية "اتكلم عربي"، وهي المرحلة التي تستهدف الأطفال المصريين بالخارج من سن 7 إلى 9 سنوات.

في مستهل الاجتماع، وجهت السفيرة نبيلة مكرم خالص الشكر والتقدير للمشاركين بالمبادرة الرئاسية "اتكلم عربي"، وعلى الجهود الفائقة التي بذلت من أجل أن يخرج هذا التطبيق الإلكتروني بشكل مشرف وعصري، فهو ليس للقراءة والكتابة بشكلهما المعتاد، ولكن تم إعداده بشكل جذاب عن طريق رحلة كارتونية للتعرف على معارف مصر وإعطاء معلومات عن عاداتنا والأماكن السياحية وثقافتنا بشكل جذاب لتحقيق الهدف الخاص بالمبادرة.

وأضافت وزيرة الهجرة أنه كان هناك جهد كبير تم بذله للانتهاء من كافة مراحل التطبيق وتم إجراء العديد من التعديلات كما تم استطلاع آراء الأمهات المصريات بالخارج بكافة الآراء للعمل على تنفيذها، مؤكدة أنه يتم العمل على التطبيق لاستهداف مراحل سنية أكبر، وقالت: "نحن الآن مجتمعون لبحث ترتيبات إطلاق المرحلة الثانية من التطبيق والتي تستهدف أطفالنا بالخارج من سن 7 إلى 9 سنوات".

كما أوضحت الوزيرة أن مبادرة "اتكلم عربي" وطنية ومهمة تستهدف موجهة حرب طمس الهوية التي يتعرض لها أبناؤنا بالخارج، وكذلك تعريفهم بالقيم والثقافة المصرية، بجانب تعريف الشباب بتاريخهم وحضارتهم العريقة بجانب إنجازات الدولة المصرية في المرحلة الراهنة.

وكانت وزارة الهجرة قد أطلقت مبادرة "اتكلم عربي" في أكتوبر 2019، ودخلت حيز التنفيذ رسميا في أكتوبر 2020، ثم حظيت برعاية كريمة من الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، ثم تم إصدار التطبيق الإلكتروني الخاص بها في مايو 2021 والذي قامت بإنتاجه بالكامل شركة دار نهضة مصر للنشر، وأطلقت المرحلة الأولى منه التي استهدفت الأطفال من سن 3 إلى 6 سنوات.

وتمت إتاحة التطبيق على كافة أنواع الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية سواء الـ آندرويد أو الـ IOS، فهو متوفر الآن على جوجل ستور