شكرا لقرائتكم خبر عن تداول 1935 طن بضائع و383 شاحنة و25 سيارة بموانئ البحر الأحمر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت مواني البحر الاحمر تداول 1935 طن بضائع عامة ومتنوعة و 383 شاحنة و 25 سيارة ملاكي، حيث شملت حركة الصادرات تداول 718 طن بضائع عامة ومتنوعة 121 شاحنة و 5 ملاكي .

كما شملت حركة الواردات تداول 1217 طن بضائع عامة ومتنوعة 262 شاحنة و 20 ملاكي ومتواجد 10 سفن علي ارصفة الموانئ .

واستقبل ميناء سفاجا السفينة الحرية بحمولة 79 شاحنة والسفينة بوسيدن اكسبريس بحمولة 111 شاحنة و 19 ملاكي وتم مغادرة السفينة امل بحمولة 91 شاحنة و 4 ملاكي .

كما استقبل ميناء نويبع السفينة سيناء والسفينة عمان ومغادرة السفينة سيناء والسفينة عمان حيث تم استقبال 72 شاحنة بحمولة 747 طن بضائع عامة و 470 طن بضائع ترانزيت الي ليبيا و1 ملاكي وتصدير 30 شاحنة بحمولة 718 طن بضائع عامة.