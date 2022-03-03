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تداول 1935 طن بضائع و383 شاحنة و25 سيارة بموانئ البحر الأحمر

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القاهرة - سامية سيد - شهدت مواني البحر الاحمر تداول 1935 طن بضائع عامة ومتنوعة  و  383 شاحنة و 25 سيارة ملاكي، حيث شملت حركة الصادرات تداول 718 طن بضائع عامة ومتنوعة 121 شاحنة و 5 ملاكي .

 

كما شملت حركة الواردات تداول 1217 طن بضائع عامة ومتنوعة  262 شاحنة و 20 ملاكي ومتواجد 10  سفن علي ارصفة الموانئ .

 

 واستقبل ميناء سفاجا السفينة الحرية بحمولة 79 شاحنة والسفينة بوسيدن اكسبريس بحمولة 111 شاحنة و 19 ملاكي وتم مغادرة السفينة امل بحمولة 91 شاحنة و 4 ملاكي .

 

كما استقبل ميناء نويبع السفينة سيناء والسفينة عمان ومغادرة السفينة سيناء والسفينة عمان  حيث تم استقبال  72 شاحنة بحمولة 747 طن بضائع عامة و 470 طن بضائع ترانزيت الي ليبيا و1 ملاكي  وتصدير 30 شاحنة بحمولة 718 طن بضائع عامة.

 

 

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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