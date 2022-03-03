شكرا لقرائتكم خبر عن قطع المياه عن 7 مناطق بالجيزة 6 ساعات تبدأ 12 مساء غدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت محافظة الجيزة أنه في إطار قيام شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأعمال إحلال وتجديد طلمبات محطة مياه جزيرة الدهب الأمر الذي يتطلب قطع المياه لمدة 6 ساعات لتنفيذ الأعمال المطلوبة، وذلك اعتبارا من الساعة الثانية عشر ليلآ مساء غد الجمعة حتى الساعة السادسة من صباح يوم السبت بعد غد.

ونوهت محافظة الجيزة أن المناطق المتأثرة بانقطاع المياه هي " المنيب - القصبجي - العمرانية الشرقية - شارع البحر الاعظم - شارع ربيع الجيزي - ساقية مكي - ميدان الجيزة " .

ومن جانبه، وجه اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالالتزام بالجدول الزمني المحدد للأعمال لإعادة ضخ المياه بصورتها الطبيعية للمناطق المتأثرة فور الانتهاء من الاعمال، كما وجه رؤساء الاحياء المعنية بالمتابعة بالتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي .

وتهيب محافظة الجيزة بالسادة المواطنين والمنشآت العامة والخاصة بتدبير احتياجاتهم من مياه الشرب خلال فترة الانقطاع .

كما ستقوم شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالجيزة بتوفير سيارات محملة بالمياه النقية لأغراض الشرب للتوجه للمناطق المتأثرة عند الطلب على رقم طوارئ 125 لتلبية احتيجاتهم فورا .