شكرا لقرائتكم خبر عن كيف تطلب سيارة المرور المتنقلة لاستخراج رخصتك من المنزل؟.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عملية تطوير مستمرة يشهدها المرور برئاسة اللواء مؤمن سعيد مساعد وزير الداخلية، حيث أتاح المرور تحرك "وحدات المرور المتنقلة" لمنازل المواطنين لاستخراج الرخص.

ويستطيع المواطن طلب سيارة المرور المتنقلة من خلال طريقتين:

1 ـ الخط الساخن على رقم 15558

2ـ الدخول على موقع وزارة الداخلية عبر الانترنت وطلب سيارة المرور المتنقلة

وتم البدء الفعلى لتشغيل المراكز المتنقلة للخدمات المرورية اعتبارًا من يوم الأحد الموافق 20 فبراير 2022 بمحافظات ( القاهرة – الجيزة – الإسكندرية – أسوان - مطروح) على مدار الأسبوع بدءً من الساعة 10 صباحًا وحتى الساعة 10 مساءً تمهيدًا لتعميمها بكافة محافظات الجمهورية، حيث تم تدعيم المراكز المتنقلة بالقوة البشرية والفنية اللازمة لتقديم الخدمة إلكترونيًا بالكامل (بدون أوراق – دفع إلكترونى).

واستكمالًا لإجراءات التيسير على المواطنين فقد تم استحداث خط ساخن برقم 15558 لطلب الخدمة، بالإضافة لاتخاذ إجراءات تجهيز تطبيق إلكترونى على الهواتف المحمولة يمكن من خلالهما طلب الخدمة وانتقال السيارات إلى (الأفراد بأماكن إقامتهم – المنشآت الصناعية – المنشآت التعليمية ).

يأتى ذلك فى إطار استراتيجية وزارة الداخلية الهادفة فى أحد محاورها إلى اتخاذ كافة الإجراءات التى من شأنها تحديث الخدمات الجماهيرية.

جاء ذلك استمرارًا لحرص وزارة الداخلية على مواكبة أوجه التطوير والتحديث وتعظيم الاستفادة من جهود الدولة المصرية نحو التحول الرقمى بهدف التيسير على المواطنين فى تقديم الخدمات الجماهيرية والتوسع فى مجال تقديم تلك الخدمات على مستوى الجمهورية، وفى إطار بروتوكول التعاون المبرم بين وزارتى الداخلية والتخطيط لاستحداث مراكز تكنولوجيا متنقلة لتقديم الخدمات الجماهيرية المختلفة والتى تشمل ضمن مكوناتها تجهيز سيارات للعمل بها كوحدات تراخيص متنقلة متميزة لتقديم خدمات (استخراج رخص التسيير – استخراج رخص القيادة – استخراج ملصق إلكترونى – فحص فنى إلى – مستلزمات مرورية) للسيارات (الملاكى – النقل الخفيف حتى 1،5 طن).



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سيارات المرور المتنقل