شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد: أجواء شتوية وانخفاض درجات الحرارة ونشاط رياح مثيرة للرمال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية ، أن أخر صور الأقمار الصناعية تشير إلى أجواء شتوية معتدلة وانخفاض فى درجات الحرارة، كما تنشط الرياح على كافة الانحاء تكون مثير للرمال والأتربة على شمال الصعيد .

وتنشط الرياح الشمالية الغربية على مسطح البحر المتوسط مما يؤدى إلى اضطراب حركة الملاحة البحرية.

وتشير أخر صور الأقمار الصناعية إلى استمرار تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية والدلتا يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة على بعض المناطق.

و يشهد اليوم الخميس، انخفاض ملحوظ فى درجات الحرارة ليسود طقس معتدل نهارا على القاهرة الكبرى و الوجه البحرى ، مائل للبرودة على السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى ، معتدل على السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء ، دافئ على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، مايا للدفء على شمال الصعيد، دافئ على جنوب الصعيد ، شديد البرودة ليلا على كافة الأنحاء .

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية ، أن اليوم نشاط رياح على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال وجنوب الصعيد، مع نجوم فرص أمطار خفيفة على القاهرة الكبرى والوجه البحرى، خفيفة لمتوسطة على السواحل الشمالية .

وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الخميس : القاهرة العظمى 20 درجة والصغرى 10 درجة، والإسكندرية العظمى 17 والصغرى 11 درجات، ومطروح العظمى 17 درجة والصغرى 11 درجة، وسوهاج العظمى 22 درجة والصغرى 09 درجات، وقنا العظمى 23 درجة والصغرى 10 درجات، وأسوان العظمى 30 درجة والصغرى 12 درجة، وسانت كاترين العظمى 16 درجات والصغرى 03 .