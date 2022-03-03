شكرا لقرائتكم خبر عن قرارات جمهورية بتخصيص أراض لإقامة عدد من المشروعات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي القرار رقم 59 لسنة 2022 بتخصيص قطعة أرض بمساحة 29 فدانا تقريبًا ناحية منفلوط بمحافظة أسيوط، لاستخدامها في بعض المشروعات البترولية.

كما أصدر الرئيس السيسي القرار رقم 58 لسنة 222 بتخصيص مساحات مختلفة من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة، لصالح بعض المحافظات لاقامة مدارس مختلفة عليها.

كما أصدر الرئيس السيسي القرار رقم 61 لسنة 2022 باستبدال نصوص المواد الأولي والثانية والثالثة من قرار رئيس الجمهورية رقم 115 لسنة 2018 المعدل بالقرارا رقم 617 لسنة 2019 بنصوص اخري.

وأصدر الرئيس السيسى القرار رقم 57 لسنة 2022 باستنزال قطعتي أرض من الأراضي المخصصة للأنشطة السياحية بمحافظة جنوب سيناء، بقرار رئيس الجمهورية رقم 612 لسنة 2013، يعودا إلى أصلهما كأملاك دولة خاصة.

نشرت القرارات في الجريدة الرسمية.