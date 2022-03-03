شكرا لقرائتكم خبر عن المدارس تناشد طلاب الثانوية العامة سرعة تسليم أوراق دخول امتحان 2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ناشدت المدارس الثانوى طلاب الثانوية العامة الذين لم يستكملوا أوراق والمستندات المطلوبة لدخول امتحانات الثانوية العامة 2022، بسرعة تسليمها المدارس دون تأخير، مشددة على أنه فى حالة تأخير الطالب عن المواعيد المحددة لتسليم المستندات سوف يتحمل مسئولية نفسه.

فيما حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، الأوراق المطلوبة وتشمل" طباعة الاستمارة الإلكترونية من موقع وزارة التربية والتعليم وصورة البطاقة الشخصية للطالب وصورة البطاقة الشخصية لولي الأمر وشهادة الميلاد الأصلية للطالب إضافة إلى 2 صورة منها، و6 صور شخصية مقاس 4×6 خلفية بيضاء مدونا عليها اسم الطالب بالكمبيوتر، و2 طابع صندوق دعم وتمويل المشروعات فئة 10جنيهات، وايصال سداد رسوم التقدم لامتحانات الثانوية العامة 2022 من البريد أو فوري و2 صورة من الايصال.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم، أنه يتم وضع الأوراق والمستندات فى حافظة شفافة عبارة عن دوسيه بلاستيك، وتسليمها إلى المدرسة إضافة إلى إيصالات سداد رسوم تأمين التابلت الأصل وصورتان منه حيث يسدد الطالب مبلغ تأمينى قدره 105 جنيهات)، ووصل رسوم دخول الامتحان الأصل + صورتان منه 210 جنيها، ووصل رسوم المصاريف الدراسية الأصل بملبغ 510 جنيهات.

وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، حددت مواعيد امتحانات الدور الأول لطلاب الثانوية العامة، 2021،2022، موضحة أنها تنطلق 11 يونيو 2022، وفى الدور الثانى السبت الموافق 13 أغسطس 2022.