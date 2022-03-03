شكرا لقرائتكم خبر عن مركز التميز العلمى بالإنتاج الحربى يختتم فاعليات أسبوع ريادة الأعمال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ‏اختتم نادي ريادة الأعمال بمركز التميز العلمى والتكنولوجى التابع لوزارة الإنتاج الحربى تنظيم أسبوع لريادة الأعمال بالمركز بالتعاون مع أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا .

واشار الدكتور مهندس إيهاب ابوبكر السحيلي رئيس مجلس ادارة مركز التميز العلمى والتكنولوجي ، إلى أن فاعليات أسبوع ريادة الأعمال تضمنت مشاركة عدد من الشخصيات العامة والخبراء فى مجالات البحث العلمى والتطبيقي وريادة الاعمال، وذلك إيماناً من المركز بأهمية دعم وتسويق التكنولوجيا ونشر ثقافة الابتكار ودعم أى مبتكر لديه فكرة تساعد على حل مشكلة او تحدى داخل المجتمع.

من جانبها، أشارت الدكتورة وفاء عبد الرشيد المدير التنفيذي لنوادى ريادة الاعمال والابتكار إن أكاديمية البحث العلمي و التكنولوجيا تولى اهتماما كبيرا بدعم الابتكار و نقل و تسويق التكنولوجيا.

واضافت " عبد الرشيد " أن منذ عام ٢٠١٣ تم إطلاق مبادرة إنشاء مكاتب لدعم الابتكار ونقل و تسويق التكنولوجيا بالجامعات و المراكز البحثية، منوهة إلى أن منذ عام 2016 كان هناك تكليف من الرئيس / عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية بتوجيه جميع الشباب بالجامعات للمشروعات الريادية والعمل الحر، مشيرةً أن هناك مايقرب من ( 60 ) مكتب لريادة الأعمال على مستوى محافظات الجمهورية.