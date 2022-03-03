شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. فريق الإطفاء النسائى أثناء إنقاذ العالقين بعقارات اندلعت بها حرائق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أبدى طلاب المدارس الذين شاركوا في احتفالية الحماية المدنية بيومها العالمي سعادتهم بما شاهدوه من عروض، لا سيما عروض فريق الإطفاء النسائي، الذي أظهر احترافية شديدة في انقاذ العالقين أعلى العقارات أثناء الحرائق.

وأظهر أول فريق نسائي في الإطفاء قدرة فائقة على التعامل مع النيران وسرعة اطفائها وإنقاذ الضحايا، وذلك من خلال بيانات عملية لهن، على هامش الاحتفال باليوم العالمي للحماية المدنية.

ونجحت الشرطة النسائية بالإطفاء بمشاركة الشرطة :"أية رجب محمد عمر، وأسماء حسن الرويني، وإيناس محمود سليمان، وأحلام سيف سليمان، وإينارة فوزى أحمد"، في السيطرة على حرائق بميادين العروض في بيانات عملية.

وقالت الشرطية أسماء حسن: "نشارك في عملية الاطفاء وتدربنا على الإنقاذ بمختلف أنواعه"، فيما قالت "اينارة فوزي": تدربنا على انقاذ المصابين من أعلى المباني بواسطة المعدات الحديثة.

9ويهدف الاحتفال إلى تعزيز الثقة لدى المواطنين فى الخدمات التى تقدمها وزارة الداخلية لحماية المواطنين، وعرض قدرات ومهام أجهزة الحماية المدنية التي تقدمها للمواطنين بشكل سريع وفعال.

ويقام الاحتفال السنوى باليوم العالمى للحماية المدنية، فى اليوم الأول من شهر مارس من كل عام، بالتزامن مع ذكرى بدء العمل بميثاق المنظمة الدولية للحماية المدنية بوصفها منظمة دولية حكومية.

88وانطلاقاً من الاستراتيجية الأمنية المعاصرة التى تتخذها وزارة الداخلية، والتى ترتكز فى أحد محاورها الجوهرية على تطوير وتحديث الإمكانيات المادية والمقومات التقنية الحديثة ومواصلة تهيئة البيئة الوظيفية الخصبة لإطلاق الطاقات البشرية وارتيادها مدارج الجودة والإتقان، والدفع بأحدث الأجهزة لمواجهة كافة التحديات والمخاطر وتقديم الخدمات للمواطنين بشكل حضارى ومتطور، اضطلعت وزارة الداخلية ممثلة فى الإدارة العامة للحماية المدنية على بناء منظومة حماية مدنية قوية ومتطورة قادرة على الحفاظ على الاقتصاد الوطنى، من خلال إتباع منظومة متوازنة ومتكاملة فنياً وبشرياً وتنظيمياً، تتسم بالتنسيق والتناغم فيما بينها وبين كافة فروعها الجغرافية، فضلاً عن المتابعة الدورية لمستوى الأداء وتحقيق التواصل المستمر بين المستويات الإشرافية والتنفيذية، مما كان له بالغ الأثر فى الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة وتوفير حياة آمنة للمواطنين والحفاظ على الثروات الاقتصادية للبلاد وما تم تحقيقه من إنجازات تنموية عملاقة، وحرصها على المساهمة فى توفير مناخ ملائم للتنمية والاستثمار، تماشياً مع جهود أجهزة الدولة وخططها نحو التنمية المستدامة.



أحد طلاب المدارس بأرض العروض



انقاذ العالقين



جانب من انقاذ العالقين بالعقارات



فريق الاطفاء النسائي مع طلاب المدارس



فريق الاطفاء يلتقط صور مع طلاب المدارس