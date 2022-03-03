شكرا لقرائتكم خبر عن الجيزة تنظم ملتقى توظيف لشباب "سن العجوز" بعد انتقالهم لـ"روضة أكتوبر" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أطلقت محافظة الجيزة بالتعاون ملتقى توظيف للشباب بمدينة "روضة أكتوبر، والتي انتقل إليها سكان منطقة سن العجوز بنزلة السمان، مع وزارة التضامن الإجتماعى برنامج "فرصة"، تنفيذاً لتكليفات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة بدعم الشباب من سكان مناطق الإسكان البديل للمناطق العشوائية لتحسين مصادر الدخل الخاصة بهم وتحقيق الاستقرار لأسرهم بالمدن الجديدة.

وأشارت هند عبد الحليم نائب المحافظ لشئون تنمية المجتمع وخدمة البيئة إلى أن الملتقى شارك به عدد من الشركات لتوفير فرص عمل للشباب بمرتبات مجزية، إلى جانب مشاركة جهاز رعاية وتشغيل الشباب بالمحافظة وإدارة "مشروعك".

وأكدت هند عبد الحليم أن الملتقى التوظيفي يأتي في اطار دعم الخدمات التنموية التي تقدمها محافظة الجيزة لأهالي السكن البديل حيث تم مراعاة توفير فرص عمل مناسبة بمختلف المراحل العمرية للشباب وبمختلف المؤهلات مع توفير التدريب والتأهيل المناسب للمتقدمين للعمل واثقال خبراتهم، كما تم استخراج بطاقات "ميزة" مجانا للمشاركين بالتعاون مع بنك الائتمان الزراعي.