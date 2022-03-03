شكرا لقرائتكم خبر عن هل يمكن السفر بالأطفال المكفولة إلى خارج البلاد؟.. "التضامن" تجيب والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أكدت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى، أنه تم تسهيل إجراءات كفالة الأيتام، كما تم تسهيل السفر بالأطفال المكفولة خارج مصر، بشرط إشراف السفارة المصرية، أو وزارة التضامن عليهم فى هذه الدول، لافتة إلى أنه سيتم التأمين الصحى على أبناء دور الرعاية وتوفير بطاقة تموين لهؤلاء الأبناء الذين تجاوزا 21 سنة، وإعطائهم شقق أو مشروع، وإعطائهم مصروف شهرى "دعم كرامة "، كما تم تسليم طلاب دور الرعاية فى المرحلة الإعدادية تابلت، حتى يتمكن الطلاب من المذاكرة، مضيفة أن الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية لديه اهتمام كبير بهذا الملف ويدعم اللامأساة.
وأضافت القباج، أنه يتم التنسيق بين وزارة الصحة والتضامن، وتم إصدار أكثر من 900 ألف بطاقة خدمات متكاملة لذوى الإعاقة، معظمهم مرحلة أولى، ووزارة الصحة هى التى تحدد نوع ودرجة الإعاقة، كما تم الإنفاق مع الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والقائم بأعمال وزارة الصحة بأن كل الإعاقات الشديدة يتقدموا بشهادات قديمة للحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة، مثل "الكفيف، الأصم، شلل الدماغى، النصفى، الشلل السفلى، قصار القامة"، وأنه سيتم عمل سجل مدنى داخل وزارة التضامن وعلى وشك الاانتهاء منه، لتسهيل حل شكاوى المواطنين، وسيتم توصيل كارت الخدمات للمستفيد حتى باب منزله مقابل 10 جنيهات.