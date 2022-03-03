شكرا لقرائتكم خبر عن هل يمكن السفر بالأطفال المكفولة إلى خارج البلاد؟.. "التضامن" تجيب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى، أنه تم تسهيل إجراءات كفالة الأيتام، كما تم تسهيل السفر بالأطفال المكفولة خارج مصر، بشرط إشراف السفارة المصرية، أو وزارة التضامن عليهم فى هذه الدول، لافتة إلى أنه سيتم التأمين الصحى على أبناء دور الرعاية وتوفير بطاقة تموين لهؤلاء الأبناء الذين تجاوزا 21 سنة، وإعطائهم شقق أو مشروع، وإعطائهم مصروف شهرى "دعم كرامة "، كما تم تسليم طلاب دور الرعاية فى المرحلة الإعدادية تابلت، حتى يتمكن الطلاب من المذاكرة، مضيفة أن الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية لديه اهتمام كبير بهذا الملف ويدعم اللامأساة.

وأضافت القباج، أنه يتم التنسيق بين وزارة الصحة والتضامن، وتم إصدار أكثر من 900 ألف بطاقة خدمات متكاملة لذوى الإعاقة، معظمهم مرحلة أولى، ووزارة الصحة هى التى تحدد نوع ودرجة الإعاقة، كما تم الإنفاق مع الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والقائم بأعمال وزارة الصحة بأن كل الإعاقات الشديدة يتقدموا بشهادات قديمة للحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة، مثل "الكفيف، الأصم، شلل الدماغى، النصفى، الشلل السفلى، قصار القامة"، وأنه سيتم عمل سجل مدنى داخل وزارة التضامن وعلى وشك الاانتهاء منه، لتسهيل حل شكاوى المواطنين، وسيتم توصيل كارت الخدمات للمستفيد حتى باب منزله مقابل 10 جنيهات.