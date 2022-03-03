شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الأوقاف يهنئ إمامين لتعيينهما مندوبين مساعدين بمجلس الدولة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هنأ وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، كلًّا من محمد شعبان أحمد حسن إمام وخطيب بمديرية أوقاف الجيزة ، والسيد محمد حسن محمد حسن إمام وخطيب بمديرية أوقاف أسيوط ، بصدور قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتعيينهما مندوبين مساعدين بمجلس الدولة.

وفى سياق متصل، ينتهى مجلس الدولة اليوم الخميس من استقبال خريجي كليات القانون دفعة 2021، لتقديم ملف التعيين بوظيفة مندوب مساعد بمجلس الدولة، بعد عملية سحب الملفات التى تمت من 2 فبراير وحتي 9 فبراير 2022، حيث تتضمن المسابقة تعيين الإناث لأول مرة فى تاريخ المجلس، وحدد المجلس الخميس لاستقبال المتخلفين عن الحضور في المواعيد السابقة حسب موعد كل جامعة.

وعن شروط التعيين، قال المستشار طه كرسوع الأمين العام لمجلس الدولة، نائب رئيس مجلس الدولة، أن يكون المتقدم من الخريجين والخريجات الحاصلين على تقدير جيد على الأقل، وألا يزيد العمر عن 30 عاماً، وأن يجتاز المقابلة الشخصية، وأن تثبت لياقته الصحية، ويتم تقديم المستندات مستوفاة خلال المدة التي بدأت السبت الماضى، حتى نهاية عمل اليوم الخميس، وإنه سيجرى إخطار المتقدمين والمتقدمات على التليفون أو عنوان البريد الإلكترونى بموعد المقابلة المحدد له.