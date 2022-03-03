شكرا لقرائتكم خبر عن الأغذية العالمى ينظم زيارة ميدانية للمشروع الوطنى "مهارتك أساس مهنتك" ببنى سويف والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - ينظم برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة اليوم زيارة ميدانية للمشروع الوطني للنهوض بمهارات الشباب "مهارتك أساس مهنتك" بمدينه بني سويف .
ووفق مركز إعلام الأمم المتحدة، يتم المشروع تحت إشراف وزارة القوى العاملة وبرنامج الأغذية العالمي بهدف مكافحة البطالة في المناطق الأكثر احتياجا وتأهيل وزيادة فرص العمل للشباب.
وأشار بيان المركز الاعلامي للأمم المتحدة بالقاهرة، بأن هذا المشروع يهدف للنهوض بمهارات الشباب من خلال تدريبات مهارية متطورة وتحديث المناهج التدريبية للمهن المختلفة، ودمج التكنولوجيا والمصادر التعليمية الرقمية في التدريبات المهارية و بناء قدرات كوادر ومدربي مديريات القوى العاملة ومراكز التدريب على مجالات مهنية المتخصصة.