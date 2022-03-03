الأغذية العالمى ينظم زيارة ميدانية للمشروع الوطنى "مهارتك أساس مهنتك" ببنى سويف

وأشار بيان المركز الاعلامي للأمم المتحدة بالقاهرة، بأن هذا المشروع يهدف للنهوض بمهارات الشباب من خلال تدريبات مهارية متطورة وتحديث المناهج التدريبية للمهن المختلفة، ودمج التكنولوجيا والمصادر التعليمية الرقمية في التدريبات المهارية و بناء قدرات كوادر ومدربي مديريات القوى العاملة ومراكز التدريب على مجالات مهنية المتخصصة.

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012