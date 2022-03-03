شكرا لقرائتكم خبر عن نائب محافظ القاهرة تناقش خطة الحملات لاسترداد أراضى أملاك الدولة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقدت المهندسة جيهان عبد المنعم، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، اجتماعًا موسعًا حضره المهندس مصطفى زهران المشرف العام على مشروعات المنطقة الجنوبية ورؤساء أحياء المنطقة الجنوبية ومسئولي الازالات وجهات الولاية المعنية وذلك لاستعراض ومناقشة موقف الأحياء الحالي من إزالة التعديات على أملاك الدولة بالرى والزراعة ونهر النيل والسكة الحديد وتسخير كافة الجهود لإنجاز اعمال الازالات وفقا للجداول الزمنية المحددة لهذا الشأن .

وأكدت نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، بضرورة المتابعة الميدانية المستمرة من رؤساء الأحياء والأجهزة التنفيذية والمتابعة الميدانية بالأحياء لملف الإزالات، مع تقديم تقارير دورية حول النتائج التي يتم تحقيقها أولا بأول في هذا الشأن مع تقديم كل الدعم لتذليل جميع المعوقات، والتنسيق مع الأجهزة الأمنية ومخاطبة الولايات، وتوفير الآلات والمعدات الثقيلة للانتهاء من أعمال الإزالات .

وأضافت بضرورة تقديم كافة البيانات التفصيلية من كل جهة بإجمالي حالات التعديات ونوع الإزالة وتصنيفها لإمكانية إزالتها والاجراءات القانونية التي تم اتخاذها من خلال المعاينات لهذه التعديات على الطبيعة بالتنسيق بين كل جهة من جهات الولاية ورئيس الحي لتوافر اليات التنفيذ حسب كل حالة .

كما وجهت رؤساء أحياء المنطقة الجنوبية بضرورة التنسيق بين الاحياء وكافة الأجهزة التنفيذية واجهزة الأمن وقوات إنفاذ القانون فى تنفيذ جميع الازالات مشددة على الأجهزة التنفيذي بالحسم وعدم التهاون فى استرداد حق الدولة والتصدى لأى شكل من التعديات.

وفي نفس السياق شددت على استمرار تكثيف الحملات اليومية خلال المرحلة الثالثة من الموجة ال 19 والتى ستبدأ فى الفترة من 6 الى 26 مارس 2022 مؤكدا أن المنطقة الجنوبية بكافة أجهزتها المعنية سوف تتصدى بكل حزم لحالات التعدى على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة وإيقاف البناء المخالف وفرض هيبة القانون والمتابعة المستمرة لعمليات الإزالة ووقف استنزاف الرقعة الزراعية والحفاظ عليها، مؤكدة على المتابعة المستمرة لغرفة العمليات بالمنطقة والتي تتابع منذ بدء الموجة الـ 19 وبصورة يومية موقف التنفيذ لقرارات الإزالة المستهدفة و بتذليل أى صعاب أو معوقات تعترض التنفيذ .