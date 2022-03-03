شكرا لقرائتكم خبر عن القوى العاملة: إجراء مقابلات للمتقدمين على 55 وظيفة برواتب 5000 جنيه بالوادي الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أجرت مديرية القوى العاملة بمحافظة الوادي الجديد مقابلات للمتقدمين على 55 وظيفة مسؤول تأمين، ومسؤول تأمين أول بشركة مصر لتأمينات الحياة، من مركزي الخارجة وباريس.

وقال أحمد طلب مدير المديرية إن المقابلات استمرت يومين للمتقدمين على نفس الوظائف في مركزي بلاط والداخلة والفرافرة، مشيرا إلى أن هذه المقابلات تأتي في إطار توجيهات وزير القوي العاملة محمد سعفان بتوفير وظائف لائقة للشباب توفر لهم "حياة كريمة" وتسهم في اكسابهم العديد من الخبرات.

وقال : إن المديرية وفرت هذه الفرص للشباب من الجنسين برواتب تصل إلى 5000 جنيه، فضلا عن توفير تأمين اجتماعي وطبي بمستشفيات خاصة وحكومية، وحوافز إنتاج.

وفى سياق آخر عقدت وحدة المساواة بين الجنسين والتمكين الاقتصادى للمرأة بمديرية القوى العاملة بمحافظة المنوفية ندوة توعية، تحت عنوان "محاور عمل الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية" بمستشفى البسمة بمدينة منوف، بحضور 25 من العاملين والعاملات بالمستشفى.

وقال على الزقم مدير المديرية: إن الندوة تضمنت التعريف بالوحدة وأهدافها، وأهداف التنمية المستدامة، فضلا عن شرح مبسط لقانون العمل رقم 12لسنه 2003 والقوانين ذات الصلة، وذلك ضمن سلسلة الندوات وورش العمل التى بدأتها وحدة المساواة بين الجنسين بالمديرية.

وأكد أن المديرية تعمل على نشر ثقافة العمل الآمن وكيفية تأمين بيئة العمل، فضلا عن تعزيز مبدأ تكافؤ الفرص للمرأة ومساندتها والقضاء على كافة أشكال التمييز والعنف ضد المرأة.