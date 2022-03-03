القابضة للمياه: دورة تدريبية عن التشغيل الأمثل لمحطات الترشيح الفائق

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القاهرة - سامية سيد - أكد المهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، أهمية رفع وبناء قدرات المهندسين والفنيين المتخصصين والقائمين على تشغيل محطات مياه والصرف الصحى، لمواكبة التكنولوجيات الحديثة والمتلاحقة، وتطوير آليات التشغيل لتصل إلى أعلى مستوياتها حفاظاً على الاستثمارات الضخمة التى تضخها الدولة فى هذا القطاع.

وفى هذا السياق، نظمت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، دورة تدريبية عن "تكنولوجيات الترشيح الفائق والتشغيل الأمثل لمحطات تكنولوجيا الترشيح الفائق" بمركز التدريب الإقليمى بشركة مياه الشرب والصرف الصحى بالبحيرة، خلال الفترة من ٢٠٢٢/٢/٢٧ الى ٢٠٢٢/٣/٣ ولمدة (٥) أيام، بمشاركة شركات المياه فى محافظات "البحيرة - كفر الشيخ - المنوفية - الإسكندرية - الدقهلية - الجيزة".

وقال الدكتور أحمد معوض نائب رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، أن تكنولوجيا الترشيح الفائق مطبقة فى ٣٤ محطة مياه حالياً، وتمتاز تلك المحطات بانخفاض تكلفة إنشائها مقارنة بالمحطات ذات التكنولوجيات التقليدية، واستغلال المساحة بشكل افضل، مع جودة المياه المنتجة منها.

جاء ذلك بحضور المهندس محمد الشافعى رئيس قطاع التشغيل والصيانة بالشركة القابضة عبر تقنية الفيديو كونفرانس، والذى صرح أن الدورة تستهدف مديرى المحطات ومديرى التشغيل، للتأكد من اتباع الإجراءات القياسية فى التشغيل لمحطات ذات تكنولوجيا الترشيح الفائق.

وقال المهندس على البنا، منسق الشركة القابضة لمحطات الترشيح الفائق، أن الهدف رفع كفاءة العاملين فى المحطات الخاصة بتكنولوجيا الترشيح الفائق urtlafirtlation حيث نشهد حاليا توسعا فى إنشاء ذلك النوع من المحطات.