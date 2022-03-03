شكرا لقرائتكم خبر عن مياه الشرقية تعقد اجتماعا موسعا لمتابعة مشروعات خدمات الصرف الصحى المستدامة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد المهندس عامر كمال أبو حلاوة رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالشرقية، اجتماعا موسعا حضره كلا من رئيس قطاع شمال الشرقيه ووحده تنفيذ مشروعات الميجا بالشركه والخبير التعاقدي للمشروع، لمتابعة إجراءات التسليم الإبتدائي لعقد قريه السنيطة مركز فاقوس ضمن مشروعات برنامج خدمات الصرف الصحي المستدامة بالمناطق الريفية.

وأوضح أنه تم عمل جدول زمني للإنتهاء من كافة الإجراءات التعاقدية والحصر لوحدات وفتح ملفات المشتركين والإنتهاء من تشغيل الوصلة المنزلية الخاصة بالمواطن بحد أقصي 1/5/2022 وذلك للانتهاء من كافه المشروعات المخطط نهوها خلال العام الحالي.

وشدد رئيس الشركة علي ضروره الالتزام بالجدول الزمني لكافه المشروعات التي تخص الشركة وكذلك الالتزام بكافة اجراءات وتعليمات السلامه والصحة المهنية حرصا علي سلامه العاملين بكافه مواقع العمل بمختلف قطاعات وافرع الشركة.