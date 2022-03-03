شكرا لقرائتكم خبر عن بيت الزكاة يعلن الانتهاء من مركز التدريب المهنى للأطفال قبل نهاية العام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تفقد اللواء عمرو لطفي الأمين العام لبيت الزكاة والصدقات والمهندس إبراهيم محلب، عضو مجلس أمناء البيت، أعمال تنفيذ "المركز القومي للتدريب المهني والتقني للأطفال الأولى بالرعاية والمتسربين من التعليم" بمدينة بلبيس بمحافظة الشرقية، والذي يقوم بإنشائه بيت الزكاة والصدقات ليكون مركزا نموذجيا للتدريب المهني للمتسربين من التعليم ضمن الأطفال بلا مأوى ومن اضطرتهم الظروف الاقتصادية للتسرب من التعليم .

ووجه المهندس إبراهيم محلب خلال الجولة التفقدية، بضرورة الالتزام بمعايير الجودة في تنفيذ المركز والالتزام بالجدول الزمني للانتهاء منه وفقا للتوقيتات المحددة مسبقا.

ويقوم المشروع على الشراكة مع الجهات المعنية لاحداث نقلة نوعية في المجتمع المصري اجتماعيا واقتصاديا وتوعويا وبيئيا.

ويهدف المشروع إلى إلحاق الأطفال بالمركز في دورة تدريبية يتم خلالها تأهليهم وتدريبهم على تعلم الحرف تمهيدا لالحاقهم بسوق العمل، حيث إختيرت مدينة بلبيس مقرا له نظرا لقربها من المجمعات الصناعية في العاشر من رمضان وقناة السويس .

ومن المقرر أن يتم الانتهاء من العمل في المركز قبل نهاية العام الحالي ليبدأ بعدها في استقبال الأطفال الأولى بالرعاية والمتسربين من التعليم حيث سيستوعب ما بين 250 -300 طفلا في الدورة الواحدة.

ويأتي إنشاء المركز في ظل توجه بيت الزكاة والصدقات تحت إشراف فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر برعاية الاطفال مستحقي الزكاة والمتسربين من التعليم وتأهليلهم والحاقهم بسوق العمل وحمايتهم من الانحراف الاجتماعي والفكري.