شكرا لقرائتكم خبر عن التضامن: تلقينا 2700 طلب لكفالة الأطفال وتخصيص 600 شقة لأبناء دور الرعاية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أكدت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى، أن الوزارة تقوم بتسهيل كفالة الأطفال فى الاتجاه إلى اللامأساة ، وتسهيل الإجراءات أيضا، وأنه تم استقبال 2700 طلب لكفالة الأطفال حتى وصل الطلب أكثر من عرض الأطفال تحت سن العامين، كذلك تم إنشاء خط ساخن يعمل عليه خريجى دور الرعاية لاستقبال الشكاوى من الأطفال بدور الرعاية يكون «من أبناء دور الرعاية لأبناء دور الرعاية »، ولا يتم ابلاغ الإدارة المركزية للرعاية ، ولكن الشكوى على مكتب الوزير مباشرة، لرصد المشكلات على الفور.
وأضافت "القباج" فى تصريحات صحفية، أنه تم تخصيص 600 شقة لابناء دور الرعاية ، وسيتم توفير 600 شقة آخرى لهم، وذلك لمن تجاوز 21 عاما ، ويتم تقسيم الأبناء بدور الرعاية من 0 إلى 3 سنوات ، ثم إلى 6 سنوات ، ومن 6 إلى 12 سنة ،كما بتم إعطاء الاطفال دروس حول الأخلاق والدين ، إلى جانب تدريبهم رياضيا.
أوضحت الوزيرة أنه تم إجراء حوار مجتمعى مع الجمعيات الأهلية ورجال الدين والأسر الكافلة، حول الإستراتيجية وقانون الرعاية البديلة وتم إرساله لشيخ الأزهر ولوزارة العدل، حتى يتم إبداء آرائهم فيه قبل ارسالة لمجلس الوزراء، وهناك 30% من الأولاد معلومة النسب ، بمعنى أن يكون الأب مسجون والأم تزوجت، أو البيت فيه مشاكل، وهناك 10 آلاف و800 طفل بدور الرعاية، و11 ألفا و700 طفل مكفول بأسر، وتم عمل قاعدة بيانات للأطفال بدور الرعاية، وعند دخول هؤلاء الأبناء الأمتحانات تم اكتشاف أرقام قومية متشابهة، فتم جمع الأعداد وعمل قاعدة بيانات لرصد حالة الجمعيات والأطفال المتواجدين بها، وكذلك المسنين حتى نعرف تفاصيلهم.