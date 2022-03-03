شكرا لقرائتكم خبر عن التضامن: تلقينا 2700 طلب لكفالة الأطفال وتخصيص 600 شقة لأبناء دور الرعاية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى، أن الوزارة تقوم بتسهيل كفالة الأطفال فى الاتجاه إلى اللامأساة ، وتسهيل الإجراءات أيضا، وأنه تم استقبال 2700 طلب لكفالة الأطفال حتى وصل الطلب أكثر من عرض الأطفال تحت سن العامين، كذلك تم إنشاء خط ساخن يعمل عليه خريجى دور الرعاية لاستقبال الشكاوى من الأطفال بدور الرعاية يكون «من أبناء دور الرعاية لأبناء دور الرعاية »، ولا يتم ابلاغ الإدارة المركزية للرعاية ، ولكن الشكوى على مكتب الوزير مباشرة، لرصد المشكلات على الفور.

وأضافت "القباج" فى تصريحات صحفية، أنه تم تخصيص 600 شقة لابناء دور الرعاية ، وسيتم توفير 600 شقة آخرى لهم، وذلك لمن تجاوز 21 عاما ، ويتم تقسيم الأبناء بدور الرعاية من 0 إلى 3 سنوات ، ثم إلى 6 سنوات ، ومن 6 إلى 12 سنة ،كما بتم إعطاء الاطفال دروس حول الأخلاق والدين ، إلى جانب تدريبهم رياضيا.

أوضحت الوزيرة أنه تم إجراء حوار مجتمعى مع الجمعيات الأهلية ورجال الدين والأسر الكافلة، حول الإستراتيجية وقانون الرعاية البديلة وتم إرساله لشيخ الأزهر ولوزارة العدل، حتى يتم إبداء آرائهم فيه قبل ارسالة لمجلس الوزراء، وهناك 30% من الأولاد معلومة النسب ، بمعنى أن يكون الأب مسجون والأم تزوجت، أو البيت فيه مشاكل، وهناك 10 آلاف و800 طفل بدور الرعاية، و11 ألفا و700 طفل مكفول بأسر، وتم عمل قاعدة بيانات للأطفال بدور الرعاية، وعند دخول هؤلاء الأبناء الأمتحانات تم اكتشاف أرقام قومية متشابهة، فتم جمع الأعداد وعمل قاعدة بيانات لرصد حالة الجمعيات والأطفال المتواجدين بها، وكذلك المسنين حتى نعرف تفاصيلهم.